Без макияжа и прически: голливудская звезда Энн Хэтэуэй украсила известный глянец

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Энн Хэтэуэй украсила обложку глянца
Энн Хэтэуэй украсила обложку глянца / www.thetimes.co.uk

Оскароносная актриса Энн Хэтэуэй решила удивить своих поклонников. В новом выпуске журнале The Sunday Times Style она предстала перед читателями без макияжа и прически.

Все магазины с журналами пестрят яркими обложками, для которых знаменитости примеряют самые неожиданные образы. Однако и естественная красота может быть стильной – доказала голливудская актриса Энн Хэтэуэй.

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Для The Sunday Times Style звезда позировала в наряде, который обычно носит в обыденной жизни. В частности, Энн Хэтэуэй примерила светлый брючный костюм с пальто, широкие брюки с гольфом и майкой и платье oversize. При этом актриса отказалась от любого макияжа и прически, продемонстрировав свою естественную красоту.

Еще ранее Энн Хэтэуэй признавалась, что только для красных дорожек обращается за услугами визажистов. А вот в обыденной жизни стиль оскароносной звезды довольно прост: она предпочитает удобную одежду в стиле casual.


Энн Хэтэуэй украсила модный глянец / The Sunday Times Style

Кто такая Энн Хэтэуэй? Голливудская актриса, которая дебютировала на телеэкранах в 1999 году в сериале "Будь собой". Мировую славу Энн Хэтэуэй принесла другая кинолента, романтическая комедия "Дневник принцессы" (The Princess Diaries). Кроме этого, звезда сыграла главные роли в популярных фильмах: "Море соблазнов" (Serenity), "Алиса в Стране Чудес" (Alice in Wonderland), "Рэйчел выходит замуж" (Rachel Getting Married), "Любовь и другие лекарства" (Love & Other Drugs), "Один день" (One Day), "Интерстеллар" (Interstellar), "Стажер" (The Intern). В 36 лет Энн Хэтэуэй может похвастаться значительными успехами, так как она является обладательницей популярных премий, в частности, Оскар и Золотой глобус.

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Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
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