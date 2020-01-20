Без нижнего белья и в платье от Dior: Дженнифер Энистон поразила откровенностью

Вчера, 19 января, в Лос-Анджелесе состоялась 26-я премия Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Американская актриса Дженнифер Энистон поразила нарядом на красной дорожке этой престижной кинопремии.

50-летняя звезда Голливуда успела не только одержать победу в номинации "Лучшая актриса" за участие в драматическом сериале "Утреннее шоу", но и попасть в число лучших аутфитов красной дорожки SAG Awards.

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Кинодива выбрала для светского выхода обтягивающее кремовое платье в пол от Dior, которое подчеркивало спортивные формы звезды. Макияж в естественных тонах и аккуратная укладка добавили ее образу изысканности и нежности.

Акцентом образа стало то, что Дженнифер была без нижнего белья. Это пикантно подчеркнуло ее платье. Энистон уже в феврале этого года исполнится 51 год, однако она не перестает поражать своей стройной и сексуальной фигурой.



Дженнифер Энистон на красной дорожке SAG Awards/ Instagram / @usweekly



Дженнифер Энистон на SAG Awards / Instagram / @usweekly



Дженнифер Энистон / Instagram / @usweekly