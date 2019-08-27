Расстрел Небесной сотни открыл глаза миллионам: лидер "Без Обмежень" о Революции и войне

Группа "Без Обмежень" – всегда об Украине и украинцах, о мире через победу и мощную гражданскую позицию. Что думает лидер группы Сергей Танчинец о Революции Достоинства и настроениях на востоке Украины, читайте далее в интервью 24 каналу.

В каждом альбоме "Без Обмежень" много лирики и романтики, но всегда больше любви. Особенной – потому что к Украине. Сергей Танчинец каждый раз со сцены делает акцент на тех истинах, которые должны быть в каждом из нас – "Мы должны быть благодарны бойцам на востоке", "Мы – это Украина".

Так и в этот раз на Певческом поле артист в который раз напомнил, что мы должны гордиться тем, кто мы есть. И публично напомнил о теракте в Харькове в 2015 году, когда погиб Даниил Дидик.

Напомним: В Харькове – теракт на митинге за единство Украины. Есть погибшие



В память о Данииле Дидике "Без Обмежень" записали песню "Моя земля" в новом альбоме // фото Ростислава Лабенская 24 канал

Был определенный период, когда "Без Обмежень" были на грани распада. Что дало вам мотивацию и импульс все же не оставлять свое дело?

Мой ответ всегда одинаков. "Без Обмежень" – это не просто навязчивая идея, это моя жизнь. Мне было 17, когда образовалась эта группа и я почувствовал себя его лидером. Мне сейчас 37 и уже 20 лет я живу с ощущением "Без Обмежень" в своем сердце. У меня двое детей – Настя и Лукьян, а третий ребенок – это "Без Обмежень". И я отношусь к ним почти одинаково.



"На наши концерты приходят в основном те люди, которые знают, что такое Украина" // фото Ростислава Лабенского 24 канал

В одной из бесед вы рассказывали, что Революция Достоинства что-то изменила. Что конкретно эта зима изменила для вас?

Она актуализировала все те мысли, которые люди не выражали до 2013 года, или их высказывали отдельные музыкальные единицы – такие, как "Плач Иеремии", "Океан Эльзы". Это были те люди, которые с самого начала популяризировали украинство. Мы после Революции Достоинства почувствовали возможность присоединиться и уверенно присоединились к этим людям.

Потому что нам всем открыли глаза, расстрел Небесной сотни открыл глаза миллионам людей в нашем государстве на то, что так дальше жить нельзя. Мы не можем быть частью империи РФ.

Мы самобытны, и 400 лет борьбы украинского народа за свою независимость в XXI веке должны отзываться в сердцах украинцев, тем более – в сердцах украинских деятелей искусства.



Мы должны всегда помнить тех, кто ценой своего здоровья дает нам возможность стоять здесь – Сергей Танчинец

"Без Обмежень" активно посещает линию фронта, а также передовую. Там люди разные, это понятно. С каким настроением приходят к вам на концерты и как там настроены жители?

На наши концерты приходят в основном те люди, которые знают, что такое Украина. Они понимают свое отношение к происходящему, понимают правду и что происходит в нашем государстве. К нам не ходят люди, которые настроены негативно к Украине. К нам в Северодонецке или Волновахе приходят точно такие же люди, как и в Тернополе или Ивано-Франковске.

Если говорить обо всем творчестве "Без Обмежень", есть песня, которую вам всегда труднее всего выполнять?

Это "Мамины слова" (посвящение Небесной сотне – ред. 24), "Налей мне вина", "Моя страна".