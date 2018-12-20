БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отгремел мощным концертом в Киеве: яркий фотоотчет

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Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в Киеве
Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в Киеве / Пресс-служба

Самый масштабный сольный концерт украинской группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ состоялся 18 декабря в столице Украины. Дворец Спорта сумел собрать более 8 тысяч верных поклонников музыкантов, которые отыграли мощный концерт в рамках всеукраинского тура "Буду с тобой!".

Презентация четвертого студийного альбома с одноименным названием тура "Буду с тобой!" состоялась с использованием современных технологий и очаровала всех фанов впечатляющим шоу. В частности, главной декорацией на сцене было огромное дерево, как символ исторических корней и мощности нации.

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Декорации в форме дерева, как символ исторических корней нации / Пресс-служба


Более 8 тысяч поклонников на сольном концерте БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Пресс-служба

Концерт группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ смогли увидеть не только его посетители, но и зрители экранов телевизоров, ведь его транслировали в прямом эфире на телеканале M1. Музыканты во главе с солистом группы Сергеем Танчинцем исполнили свои самые известные хиты: "5 Хвилин", "Налий мені вина", "Листопад", "Хочеш", "Буду з тобою!" и другие, а также главный сингл будущего альбома "Зорі запалали".


Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отыграл на полную во Дворце Спорта в Киеве! / Пресс-служба


Верные фанаты группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Пресс-служба


Солист группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец / Пресс-служба


Эффектный и проницательный одновременно концерт группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Пресс-служба

Свою следующую концертную программу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентует в новогоднюю ночь в концерт-холле Stereo Plaza.


Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в Киеве / Пресс-служба


Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в Киеве / Пресс-служба

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Новости культуры Новости Киева Без Обмежень Концерты
Источник: 24 канал
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