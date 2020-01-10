Без одежды на фоне заката: Деми Роуз ошеломила откровенностью (18+)

Британская модель и секс-символ поделилась новыми фотографиями из Мексики. На них она позирует обнаженной на качелях на закате. Такую награду от соблазнительной брюнетки пользователи получили за преданность, ведь на личной странице Деми Роуз в Инстаграме уже 12 миллионов подписчиков.

24-летняя незамужняя британка часто публикует провокационные фото. На них она предстает в минимальном количестве одежды или вообще без нее. Модель всегда подчеркивает пышное декольте и упругие ягодицы. Новая фотосессия не стала исключением.

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Никакие живописные пейзажи не смогут завоевать больше внимания поклонников, чем обнаженное тело сексуальной красавицы. Для очередной эротической съемки она выбрала невероятную локацию. Деми Роуз разместилась на качелях над бассейном с видом на океан. Фотосессия прошла на закате, что придало особое очарование откровенным кадрам.

Наверное, чем больше пользователей будут выражать восхищение пышными формами, тем больше вдохновения будет у модели для экстремально соблазнительных фотографий.

Обнаженная Деми Роуз опубликовала не только фото, на котором едва прикрыла роскошный бюст рукой. Она записала короткий ролик, на котором ее волосы развевает легкий морской ветер.

Красота в глазах смотрящего. Вас 12 миллинов! Спасибо. Я люблю вас,

– лаконично поблагодарила обольстительная Деми Роуз.

Наверное, отдых в Мексике подарил девушке невероятное удовольствие, которое она поспешила разделить с подписчиками. Ее обнаженное тело и пышная грудь неоднократно украшали профиль знаменитости в течение последней праздничной недели.