Без ретуши и прикрас: пышнотелая певица Lizzo поделилась пляжными кадрами в купальнике
Знаменитая певица Lizzo решила устроить отдых. Звезда отправилась в солнечный Рио-де-Жанейро, откуда уже успела опубликовать сексуальные фото.
31-летняя Lizzo с детства переживала проблемы с восприятием своих форм. Дети часто смеялись над артисткой, не стесняясь использовать бранные и оскорбительные слова. Поэтому, обретя мировую славу, Lizzo начала популяризировать бодипозитив и на собственном примере показывать, что женщина не должна стесняться своего тела. Поэтому артистка с легкостью примеряет сексуальные платья и демонстрирует формы в купальниках.
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Отдых в Бразилии не стал исключением. Lizzo успела понежиться на пляже в красном купальнике, что охотно показала поклонникам в сети. Артистка не обращалась за помощью к Photoshop, поэтому все подписчики блога могут увидеть не только пышные формы звезды, но и целлюлит на ее ногах.
"Рулонная модель", – с юмором написала Lizzo к фотографиям в бикини.
Lizzo в купальнике / Instagram / @lizzobeeatin
Певица Lizzo на пляже / Instagram / @lizzobeeatin
Эротические фото Lizzo / Instagram / @lizzobeeatin
Кроме этого, Lizzo записала эротический ролик в своем гостиничном номере. В купальнике артистка "сплясала" тверк грудью, чем взбудоражила сеть.