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Без ретуши и прикрас: пышнотелая певица Lizzo поделилась пляжными кадрами в купальнике

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Lizzo показала тело в купальнике / Instagram / @lizzobeeatin

Знаменитая певица Lizzo решила устроить отдых. Звезда отправилась в солнечный Рио-де-Жанейро, откуда уже успела опубликовать сексуальные фото.

31-летняя Lizzo с детства переживала проблемы с восприятием своих форм. Дети часто смеялись над артисткой, не стесняясь использовать бранные и оскорбительные слова. Поэтому, обретя мировую славу, Lizzo начала популяризировать бодипозитив и на собственном примере показывать, что женщина не должна стесняться своего тела. Поэтому артистка с легкостью примеряет сексуальные платья и демонстрирует формы в купальниках.

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Отдых в Бразилии не стал исключением. Lizzo успела понежиться на пляже в красном купальнике, что охотно показала поклонникам в сети. Артистка не обращалась за помощью к Photoshop, поэтому все подписчики блога могут увидеть не только пышные формы звезды, но и целлюлит на ее ногах.

"Рулонная модель", – с юмором написала Lizzo к фотографиям в бикини.

Lizzo в купальнику
Lizzo в купальнике / Instagram / @lizzobeeatin

Співачка Lizzo на пляжі
Певица Lizzo на пляже / Instagram / @lizzobeeatin

Еротичні фото Lizzo
Эротические фото Lizzo / Instagram / @lizzobeeatin

Кроме этого, Lizzo записала эротический ролик в своем гостиничном номере. В купальнике артистка "сплясала" тверк грудью, чем взбудоражила сеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика
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