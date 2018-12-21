В платке Burberry вместо шляпки: королева Елизавета II очаровала выходом в свет

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Королева Елизавета в платке от Burberry
Королева Елизавета в платке от Burberry / Instagram/ @hm.queenelizabeth

92-летняя глава королевской семьи Великобритании перед Рождеством традиционно отправляется на уикенд в Сандрингем. В этом году Елизавета II шокировала выбором транспорта и удивила головным убором.

Пассажиры междугородного поезда не поверили своим глазам, когда из вагона вышла монарх Великобритании королева Елизавета. Ее Величество прибыла на железнодорожную станцию ​​Кингс-Линн и отправилась в свое имение в Сандрингеме.

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Рядом с ней была команда охраны, однако она путешествовала без компании каких-либо членов королевской семьи. Предполагается, что Елизавета II отправилась во дворец на ежегодную традиционную церемонию поздравления с Рождеством, на которой должны быть герцоги Кембриджские и Сассекские.

Для такого путешествия королева выбрала пальто цвета "кэмел" с большими пуговицами и надшитыми карманами. Из-под него выглядывала яркая юбка платья, а на голове Елизаветы II вместо элегантной шляпы красовался знаменитый платок с принтом Burberry. Руки королевы были спрятаны в черных перчатках, а губы она традиционно подвела розовой помадой.

Королева Єлизавета
Королева Елизавета путешествовала на поезде / Instagram / @hm.queenelizabeth

Єлизавета ІІ у хустці від Burberry
Елизавета ІІ носит платок от Burberry / Instagram / @hm.queenelizabeth

Королева Єлизавета подорожує поїздом
Королева Великобритании на железнодорожной станции/ Instagram / @hm.queenelizabeth
 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Королівська сім'я Елизавета II Великобритания
Источник: 24 канал
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