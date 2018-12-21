В платке Burberry вместо шляпки: королева Елизавета II очаровала выходом в свет

92-летняя глава королевской семьи Великобритании перед Рождеством традиционно отправляется на уикенд в Сандрингем. В этом году Елизавета II шокировала выбором транспорта и удивила головным убором.

Пассажиры междугородного поезда не поверили своим глазам, когда из вагона вышла монарх Великобритании королева Елизавета. Ее Величество прибыла на железнодорожную станцию ​​Кингс-Линн и отправилась в свое имение в Сандрингеме.

Читайте также: Подарок к Рождеству: Елизавета II наградит Меган Маркл долгожданным званием

Рядом с ней была команда охраны, однако она путешествовала без компании каких-либо членов королевской семьи. Предполагается, что Елизавета II отправилась во дворец на ежегодную традиционную церемонию поздравления с Рождеством, на которой должны быть герцоги Кембриджские и Сассекские.

Для такого путешествия королева выбрала пальто цвета "кэмел" с большими пуговицами и надшитыми карманами. Из-под него выглядывала яркая юбка платья, а на голове Елизаветы II вместо элегантной шляпы красовался знаменитый платок с принтом Burberry. Руки королевы были спрятаны в черных перчатках, а губы она традиционно подвела розовой помадой.



Королева Елизавета путешествовала на поезде / Instagram / @hm.queenelizabeth



Елизавета ІІ носит платок от Burberry / Instagram / @hm.queenelizabeth