В платке Burberry вместо шляпки: королева Елизавета II очаровала выходом в свет
92-летняя глава королевской семьи Великобритании перед Рождеством традиционно отправляется на уикенд в Сандрингем. В этом году Елизавета II шокировала выбором транспорта и удивила головным убором.
Пассажиры междугородного поезда не поверили своим глазам, когда из вагона вышла монарх Великобритании королева Елизавета. Ее Величество прибыла на железнодорожную станцию Кингс-Линн и отправилась в свое имение в Сандрингеме.
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Рядом с ней была команда охраны, однако она путешествовала без компании каких-либо членов королевской семьи. Предполагается, что Елизавета II отправилась во дворец на ежегодную традиционную церемонию поздравления с Рождеством, на которой должны быть герцоги Кембриджские и Сассекские.
Для такого путешествия королева выбрала пальто цвета "кэмел" с большими пуговицами и надшитыми карманами. Из-под него выглядывала яркая юбка платья, а на голове Елизаветы II вместо элегантной шляпы красовался знаменитый платок с принтом Burberry. Руки королевы были спрятаны в черных перчатках, а губы она традиционно подвела розовой помадой.
Королева Елизавета путешествовала на поезде / Instagram / @hm.queenelizabeth
Елизавета ІІ носит платок от Burberry / Instagram / @hm.queenelizabeth
Королева Великобритании на железнодорожной станции/ Instagram / @hm.queenelizabeth
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