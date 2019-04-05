Без своих герцогинь: принц Чарльз, Уильям и Гарри посетили премьеру документального сериала

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Принц Уильям, Гарри и их отец Чарльз на премьере сериала
Принц Уильям, Гарри и их отец Чарльз на премьере сериала / Getty Images

Представители мужского рода королевской семьи очаровали совместным выходом в деловых костюмах. Принц Чарльз со своими сыновьями Уильямом и Гарри стали почетными гостями премьеры документального сериала от Netflix "Наша планета".

Премьерный показ ожидаемого документального сериала "Наша планета" (Our Planet) состоялся в Музее естествознания в Кенсингтоне, в Лондоне. Возле входных дверей приглашенных гостей светского события встречал 92-летний Дэвид Аттенборо, который является одним из самых знаменитых ведущих-натуралистов в мире.

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Так, на мероприятии, целью которого является привлечь внимание к проблемам экологии, он приветствовал с присутствием и членов королевской семьи. Чарльз, принц Уэльский, вместе с сыновьями герцогом Кембриджским и Сассекским прибыли в музей перед началом премьеры.

Что интересно, это мероприятие оказалось не первым, куда представители королевской семьи пришли мужским составом, оставив своих жен дома, несмотря на то, что веская причина посещать светские события без своей половинки есть только у принца Гарри. Ведь Меган Маркл находится в декретном отпуске и готовится к рождению первенца.

Однако каждый из представителей выглядел чрезвычайно элегантно и стильно. Все трое мужчин королевской семьи надели черные смокинги, белые рубашки и галстуки-бабочки.

Королівська сім'я
Принц Уильям, Дэвид Аттенборо, принц Чарльз и принц Гарри / Getty Images

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Теги: LifeStyle Экология Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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