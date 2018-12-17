Без Уильяма и Кейт: супруги Меган Маркл и принц Гарри изменили планы на Рождество

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

Чета герцогов Сассекских уже готовится к проведению рождественских каникул в кругу семьи. Однако от пребывания в загородном доме в графстве Норфолк, где на время Рождества остаются принц Уильям и Кейт Миддлтон, они отказались.

Об этом сообщают на The Sun.

Инсайдеры отметили, что принц Гарри и Меган Маркл планируют провести свои рождественские каникулы в резиденции королевы Елизаветы II в Сандрингеме, где Ее Величество ежегодно собирает всех ближайших родственников.

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Герцоги Сассекские отказались от компании принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, которые на время Рождества будут проживать в графстве Норфолк, - всего в нескольких километрах от Сандрингемского дворца. Источники издания утверждают, что в Сандрингеме не "так много места, поэтому выбор Гарри и Меган довольно странный". Инсайдеры добавляют, возможно, Меган и Гарри нужно больше собственного пространства, из-за чего хотят провести время отдельно от семьи старшего брата.

Стоит добавить, что Меган Маркл, будучи в статусе невесты, впервые в королевском дворе провела совместное Рождество с королевой и ее семьей в прошлом году. Тогда же пара Маркл и принца Гарри отмечала, что вместе с семьей "фантастически провела время".

Напомним, что конфликт между семьями принца Уильяма и принца Гарри назревает уже давно. Недавно стало известно о ссоре Кейт Миддлтон и Меган Маркл перед свадьбой последней, а также о расхождениях во взглядах между Уильямом и Гарри. Стало также известно, что принц Гарри отказался от традиционной охоты в Сандрингеме накануне Рождества из-за негативных взглядов Меган Маркл, выступающей против насилия по отношению к животным.

Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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