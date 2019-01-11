Без украшений и макияжа: пышнотелая модель Тесс Холлидей показала свое подростковое фото

Американская модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой достигает 150 килограмм, не стесняется ни своих форм, ни архивных снимков. Знаменитость опубликовала подростковое фото, чем ошеломила сеть.

Пышнотелая Тесс Холлидей не раз сталкивалась с травлей в шоу-бизнесе. 150-килограммовую модель беспощадно критикуют ее коллеги, откровенно заявляя, что это уже давно переросло в болезнь манекенщицы. Однако несмотря на все заявления хейтеров Тесс Холлидей остается верной своей мысли: женщина красивая с любыми формами.

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На своей странице в Instagram модель разместила архивное фото, сделанное в школьные годы. Перед камерой Тесс Холлидей позировала в неприметной кофте с емоджи. Манекенщица счастливо улыбалась, засветив не идеальные зубы.

Жаль, что я смогла бы сказать этой маленькой девочке, что однажды все ее мечты сбудутся и ей не придется худеть, чтобы быть той, кем она не является на самом деле. Ей будет трудно жить с этим,

– написала Тесс Холлидей.

Напомним, что в сентябре 2018-го журналист Пирс Морган обратился к Тесс Холлидей с неожиданным заявлением. Мужчина обратил внимание на вес звезды и отметил, что она страдает морбидным ожирением, поэтому может получить серьезные заболевания. таким образом представитель СМИ намекнул, что избыточный вес может убить манекенщицу. Своенравная Тесс, которая при росте 1,6 метра весит более 150 килограммов, ответила, что в восторге от своего вида, а хейтеры всегда будут преследовать ее.