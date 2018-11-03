"Без украшений" Синди Кроуфорд очаровала фанатов домашним фото

Американская супермодель Синди Кроуфорд часто публикует в социальных сетях фотографии без макияжа, чем очень радует своих поклонников. Подписчикам звезды нравится, что на светских мероприятиях она выглядит роскошно, а дома – появляется без гламурных вещей и макияжа и прически.

Новое фото Синди оставила в профиле в Instagram. На нем 52-летняя модель нежится под лучами солнца и отдыхает после приема ванны. Примечательно, что модель только помыла волосы, из-за чего прическа выглядит несколько мокрой но не вложенной.

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Для фотографии она надела домашнюю рубашку в клетку и показала своим фанатам лицо без макияжа. "Пересвеченная", – подписала фото Синди, на котором ее лицо переливалось в лучах солнца.



Синди Кроуфорд показала лицо без косметики / Instagram / @cindycrawford

"Мисс натуральность... Как всегда", "Это безумие... Мы же ровесники", "Как всегда непревзойденная", "Такая крутая!", "Волшебная", "Все еще прекрасна" – этот список можно продолжать долго, ведь поклонники не перестают удивляться красоте и женственности звезде подиумов.

Ранее она также оставляла фотографии, на которых позировала без макияжа и в домашних образах.