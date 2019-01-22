Бежевое пальто, кожаные штаны и белые туфли: Виктория Бекхэм продемонстрировала стильный образ

Недаром Виктория Бекхэм официально признана иконой стиля. 44-летний модельер не перестает поражать поклонников своими базовыми, однако невероятно эффектными нарядами. Так, новый стильный образ Виктория засветила в аэропорту Нью-Йорка.

Недавно Виктория Бекхэм продемонстрировала поклонникам, как носить стильные брючные костюмы с мужского плеча. Однако для прибытия на мужскую Неделю моды, которая состоится в Нью-Йорке совсем скоро, модельер решила надеть более женственное платье.

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Жена знаменитого футболиста была замечена в аэропорту в стильном "кежуальном" образе. 44-летняя Виктория надела любимые черные кожаные штаны, в которых часто появляется на публике, и белую водолазку.

Поверх наряда модельер накинула бежевое пальто с белым воротничком-стойкой, которое решила не застегивать. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Виктория Бекхэм надела солнцезащитные очки. Однако основным акцентом в ее образе стали белые туфли-лодочки на каблуке необычного стиля.



Виктория Бекхэм в аэропорту Нью-Йорка / Getty Images