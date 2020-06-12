Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продемонстрировала стильный летний образ и поделилась с поклонницами полезными советами. Звезда рассказала правила посещения салонов красоты, которые помогут снизить уровень заражения коронавирусом.

На личной странице в инстаграме Леся опубликовала интересное сообщение. Поскольку после ослабления карантина открыли салоны красоты и многие женщины отправились туда, Никитюк решила напомнить правила, которые могут спасти жизнь.

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Образ Леси Никитюк

Знаменитость запечатлена на фото в бежевой футболке и коротких джинсовых шортах. Она дополнила свой образ бусами, большими серьгами-кольцами и браслетами. Волосы блогер собрала в прическу сзади. На лице сделала нежный макияж с акцентом на глаза и коричневой помадой на губах.



Леся Никитюк в стильном летнем образе / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Никитюк рассказала правила посещения салонов красоты