Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала в очередной раз устроила домашнюю фотосессию. Она находится на последних месяцах беременности и едва ли не ежедневно демонстрирует стильные образы в особом состоянии.

Джамала в течение карантина неоднократно доказывала, что женщина во время беременности еще красивее, чем до нее. На ее личной странице в инстаграме часто появляются серии фотографий, где она показывает свою красоту и подчеркивает большой животик.

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Нежный образ беременной Джамалы

Джамала предстала перед камерой в нежном платье бежевого цвета. Хотя наряд имеет свободный крой, однако он хорошо подчеркивает животик беременной певицы. Совсем скоро на свет появится ее второй ребенок. Звезда позирует босиком, что придает фотографиям особый шарм.

Волосы Джамалы ровные, в уже привычной для нее прическе. На лице сделала макияж со светлыми тенями и черными стрелками на веках. Шею знаменитости украшала минималистичная подвеска, а уши – оригинальные серьги в виде шпильки.

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Что написала в посте Джамала?

В публикации артистка призналась, что мечтает о лете, о путешествиях, о том, что скоро все будут здоровы и поедут отдыхать в теплые страны к морю.