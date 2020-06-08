Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая во второй раз беременна, распространила в сети фото, где показала свой большой животик. Звезда изображена на кадре невероятно счастливой.

Светлана Тарабарова относится к числу тех женщин, которые выходят из карантина в положении. 19 мая она официально рассказала всем, что ждет появления второго ребенка. Теперь на личной странице в инстаграме мамочка опубликовала нежную фотографию.

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Образ Светланы Тарабаровой

Артистка позирует на фоне своего двора. Она одета в стильное платье бежевого цвета, которое красиво подчеркивает особое состояние певицы. Светлана нежно держит руку на животике, а на ее лице сияет улыбка. Она рада, что наконец наступило настоящее лето и солнечная погода.

Волосы звезда уложила ровно и забрала обратно. Также видим легкий макияж в естественных тонах. Ее уши украшают красивые минималистичные серьги.



Беременная Светлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Мальчик или девочка?

В заметке исполнительница спросила подписчиков, кого она ждет: сына или дочь. Попросила написать свои предположения в комментариях. Мнения поклонников разделились. Есть те, кто говорит, что будет девочка, которая составит прекрасную компанию маленькому сыну Тарабаровой Ивану. А другие пользователи в сети отмечают, что совсем скоро у Ивана будет братик.