Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, распространила в сети пикантный снимок. Она предстала перед камерой в дерзком образе.

На личной странице артистки в инстаграме появилось очередное фото, которое взбудоражило сеть. Она показала стильную одежду в трендовых цветах этого сезона.

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Настя Каменьких принадлежит к числу тех женщин шоу-бизнеса, которые постоянно диктуют тренды украинским модницам. Она неоднократно позировала в роскошных и откровенных нарядах. Звезда показала вариант аутфита, который подойдет, как для жаркой, так и для прохладной погоды.

NK для домашней фотосессии выбрала дерзкую позу. Она изображена в широких джинсах белого цвета с прозрачным ремнем. Соединила такой низ с бежевым топом. Дополнила look светло-голубой джинсовой курткой с принтом. Волосы уложила в фирменные кудри и забрала на одну сторону. На лице сделала макияж с коричневыми стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.



Стильный образ Насти Каменских / Instagram / @kamenskux