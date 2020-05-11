В бежевом плаще: Леся Никитюк похвасталась стильным весенним образом

Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк не перестает очаровывать поклонников стильными образами. Она поделилась нежными фото, где предстала в бежевом плаще.

Леся Никитюк даже на карантине не забывает про своих подписчиков и чуть ли не ежедневно делает новые публикации. На личной странице в инстаграме появилось очередное стильное фото.

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Блогер знает, как выглядеть великолепно в любом месте и в любое время. Она с радостью делится с поклонниками снимками своих аутфитов и вызывает у них восхищение.

На фотографиях, которые Леся опубликовала в крайней заметке, она изображена в бежевом плаще и черном комбинезоне с элегантным декольте. Такой наряд телеведущая сочетала с туфлями-лодочками нежно-бежевого цвета на каблуке. Дополнила образ сумочкой в тон плаща.

Волосы Никитюк уложила ровно, а на лице сделала макияж в нюдовых тонах.



Леся Никитюк в бежевом тренче / Instagram / @lesia_nikituk

Также она позировала во время заката на фоне величественного Киева.



Леся Никитюк в стильном весеннем образе / Instagram / @lesia_nikituk