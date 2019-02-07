Бежевый костюм с мужского плеча: Белла Хадид показывает как носить тренды 2019 года

Знаменитая американская модель, которая неоднократно выходила на подиум с большими крыльями Victoria's Secret или в тесных нарядах, знает, что такое удобные "луки". Так, накануне Беллу Хадид сфотографировали папарацци в стильном "кежуальном" образе.

Несмотря на свою стройность и тонкую талию, Белла не всегда кичится своими формами. Часто она предпочитает образы в стиле oversize. Она показывает хороший пример своим поклонникам, как носить свободные вещи, однако не терять при этом женственности и элегантности.

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Накануне 22-летнюю модель заметили на выходе из ее собственных апартаментов, что на Манхэттене. "Ангел" Victoria's Secret надела бежевый костюм, состоящий из широких брюк и пиджака с мужского плеча, из-под которого виднелся кружевной топ в тон. Под рукой она несла яркий клатч, а для обуви выбрала черные ботинки Dr. Martens. Подчеркнули легкостью ее образ собранные в пучок волосы и минимум аксессуаров.



Белла Хадид / Instagram / @slaylikehadids