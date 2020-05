Безлюдный Киев попал в клип Queen и Адама Ламберта на песню You Are The Champions: видео

Британская рок-группа Queen совместно с американским вокалистом Адамом Ламбертом записала песню You Are The Champions, которую посвятили медикам. Музыканты сняли клип, в котором показали безлюдные столицы мира. На одном из фрагментов появился и Майдан Независимости в Киеве.

Несмотря на пандемию коронавируса и сверхсложные условия работы врачей, культовые музыканты по всему миру выражают благодарность медикам своим творчеством. Так, легендарные Queen вместе с Адамом Ламбертом перепели свой выдающийся хит We Are the Champions и даже сняли клип, который опубликовали на ютуб-канале.

Дистанционно из разных домов певцы Брайан Мэй и Адам Ламберт в сопровождении барабанщика Роджера Тейлора исполнили песню You Are The Champions, которой публично выразили благодарность врачам за их добросовестную работу и жертвенность ради сохранения жизни пациентов. В видео также появились десятки счастливых людей, которые демонстрировали свою благодарность трогательными надписями, танцами, музыкой и аплодисментами.

В начале клипа решили показать культурные достопримечательности мира, которые около двух месяцев остаются обезлюднених. Среди многочисленных городов появилась и столица Украины. В видео красовался Майдан Независимости в Киеве, который является одним из самых любимых достопримечательностей как украинцев, так и туристов со всего мира.

Queen и Адам Ламберт – You Are The Champions: смотрите видео онлайн

В мире подтверждено более 3,59 миллиона случаев инфицирования COVID-19. 249 081 человек умерли от коронавируса, а более 1,15 миллиона – выздоровели.



Ослабление карантина / Инфографика 24 канала