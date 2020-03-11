24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Безопасность превыше всего: Наоми Кэмпбелл путешествует в защитном костюме

- Читати новину українською

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась в международном аэропорту Брэдли не просто в респираторной маске и перчатках, а даже в антибактериальном костюме.

Для стопроцентной защиты от возможного заражения коронавирусом модель дополнила "униформу" очками. "Безопасность превыше всего – следующий уровень", – иронично комментирует Наоми свой новый образ в инстаграме.

К теме коронавирус Эпидемия в мире: как звезды путешествуют с медицинскими масками

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safety first.

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

Несмотря на подобную экипировку модель все же остается стильной, надевая сверху на защитный костюм двусторонний кашемировый кейп Burberry.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

Наоми Кэмпбелл еще до вспышки эпидемии коронавирус скрупулезно следила за дезинфекцией себя и своего очередного места пребывания. В своем влоге полгода назад она демонстрировала, как очищает поверхности и предметы самолета, с которыми обязательно или наверняка будет контактировать. Часто такое ее поведение воспринимали как нечто чрезмерное и смеялись над селебрити в комментариях. Однако ныне топ-модель вполне можно сказать, что она опередила свое время и стала первой звездой, которая начала следить за личной безопасностью на таком высоком уровне.

 

 

Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня
Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 Мода Наоми Кэмпбелл LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:54 "Время и Стекло": 10 самых популярных видеоклипов группы
Юлія Турелик
сегодня 12:07 Группа "Время и Стекло" прекратила свое существование: история создания и интересные факты
Юлія Турелик
сегодня 09:30 "Стволы Акимбо": я тебя по IP-найду
Юлія Ліпенцева
10 марта 19:02 Пустая Италия: как выглядят туристические места после карантина
Марина Джура
10 марта 15:50 Как будут выглядеть персонажи нового мультфильма "Скуби-Ду": финальный трейлер
Марина Джура
Новости
Больше новостей
Залиште відгук