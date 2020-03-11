Безопасность превыше всего: Наоми Кэмпбелл путешествует в защитном костюме

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась в международном аэропорту Брэдли не просто в респираторной маске и перчатках, а даже в антибактериальном костюме.

Для стопроцентной защиты от возможного заражения коронавирусом модель дополнила "униформу" очками. "Безопасность превыше всего – следующий уровень", – иронично комментирует Наоми свой новый образ в инстаграме.

К теме коронавирус Эпидемия в мире: как звезды путешествуют с медицинскими масками

Несмотря на подобную экипировку модель все же остается стильной, надевая сверху на защитный костюм двусторонний кашемировый кейп Burberry.

Наоми Кэмпбелл еще до вспышки эпидемии коронавирус скрупулезно следила за дезинфекцией себя и своего очередного места пребывания. В своем влоге полгода назад она демонстрировала, как очищает поверхности и предметы самолета, с которыми обязательно или наверняка будет контактировать. Часто такое ее поведение воспринимали как нечто чрезмерное и смеялись над селебрити в комментариях. Однако ныне топ-модель вполне можно сказать, что она опередила свое время и стала первой звездой, которая начала следить за личной безопасностью на таком высоком уровне.