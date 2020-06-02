Популярный туристический ресурс European Best Destinations назвал самые безопасные города и направления Европы для отдыха в условиях пандемии коронавируса. Первую строчку в рейтинге заняла грузинская столица Тбилиси.

Список из 20 направлений для путешествий в Европе ресурс European Best Destinations составил на основе лучших мер безопасности в жилых помещениях, ресторанах и культурных памятниках, магазинах и других помещениях. В Тбилиси также обещают делать замену фильтров кондиционирования воздуха между каждым пребыванием путешественника, а также требовать у туристов пользоваться масками и придерживаться социальной дистанции.

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Кроме этого, в перечне лучших направлений в условиях пандемии учитывались места расположения больниц в городах и количество мест для госпитализации, чтобы в случае необходимости туристы могли не переживать о медицинском обследовании и лечении. Стоит добавить, что Грузия откроет границы для украинских туристов уже с 1 июля 2020 года.

Кроме Тбилиси в Грузии, в перечень вошли преимущественно приморские страны, а также еще один город в Грузии – Батуми. Перечень первых двадцати предлагаем узнать уже, чтобы вовремя спланировать свое незабываемое путешествие в такое непростое для мира время.

Самые безопасные направления в Европе в условиях пандемии