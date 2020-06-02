Безопасный отдых: куда стоит лететь в отпуск в 2020 году
Популярный туристический ресурс European Best Destinations назвал самые безопасные города и направления Европы для отдыха в условиях пандемии коронавируса. Первую строчку в рейтинге заняла грузинская столица Тбилиси.
Список из 20 направлений для путешествий в Европе ресурс European Best Destinations составил на основе лучших мер безопасности в жилых помещениях, ресторанах и культурных памятниках, магазинах и других помещениях. В Тбилиси также обещают делать замену фильтров кондиционирования воздуха между каждым пребыванием путешественника, а также требовать у туристов пользоваться масками и придерживаться социальной дистанции.
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Кроме этого, в перечне лучших направлений в условиях пандемии учитывались места расположения больниц в городах и количество мест для госпитализации, чтобы в случае необходимости туристы могли не переживать о медицинском обследовании и лечении. Стоит добавить, что Грузия откроет границы для украинских туристов уже с 1 июля 2020 года.
Кроме Тбилиси в Грузии, в перечень вошли преимущественно приморские страны, а также еще один город в Грузии – Батуми. Перечень первых двадцати предлагаем узнать уже, чтобы вовремя спланировать свое незабываемое путешествие в такое непростое для мира время.
Самые безопасные направления в Европе в условиях пандемии
- Тбилиси (Грузия)
- Корфу (Греция)
- Цавтат (Хорватия)
- Азорские острова (Португалия)
Азорские острова / Фото из открытых источников
- Превеза (Греция)
- Алентежу (Португалия)
- Батуми (Грузия)
- Загреб (Хорватия)
- Алгарве (Португалия)
- Сибиу (Румыния)
- Котор (Черногория)
- Риека (Хорватия)
Город Риека в Хорватии / Фото из открытых источников
- Варшава (Польша)
- Вена (Австрия)
- Бохинь (Словения)
- Мальта
- Гданьск (Польша)
- Вильнюс (Литва)
- Рига (Латвия)
- Дикая тайга (Финляндия)