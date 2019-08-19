Безопасный отпуск: что не стоит делать за границей

Перед отпуском обязательно нужно не только купить билеты и забронировать отель, но и изучить правила общественного порядка.

Из-за незнания законов можно получить немалый штраф или даже попасть в тюрьму.

Топ-10 вещей, которые не стоит делать за границей:

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Не спите в метро Дубая

В дубайском метро действуют строгие правила. Если планируете пользоваться этим видом транспорта, помните, что за сон в вагоне метро и на станциях вас могут оштрафовать на 80 долларов. Кроме того, здесь категорически запрещено есть, пить, перевозить животных и велосипеды.

Не пейте белое сухое на набережной в ОАЭ

Хотя не только белое, но и все другие виды алкоголя. На всей территории ОАЭ в общественных местах употреблять спиртное и курить категорически запрещено. Тот, кого поймают, заплатит большой штраф или даже попадет в тюрьму.



Воздержитесь от вина на набережной в ОАЭ / Unsplash

В гостиницах и во многих городских ресторанах и барах напитки подают (в специализированных магазинах алкоголь тоже есть), однако гулять по улице в нетрезвом виде запрещено. Нарушителям светит огромный штраф и депортация.

Не купайтесь в фонтанах в Италии

Как бы не было жарко летом на Итальянском полуострове, никогда не прыгайте в фонтан. За это в стране предусмотрен штраф в 100 евро. Тот, кто решит освежиться в римском фонтане Треви, отдаст все 500 евро.

Не кормите голубей в Венеции

В Венеции запрещено кормить голубей на площади Сан-Марко (за нарушение закона – штраф от 50 до 200 евро). Держать хлебные крошки при себе туристов просят небезосновательно. Птицы, которых сильно накормили, усиленно пачкают исторические здания и памятники, а также пернатые переносят различные заболевания.



Фотографий с голубями, которых вы кормите, сделать не получится / Unsplash

Не играйте в карты в поездах и не бегайте по эскалатору в Польше

В Польше вас тоже ждут сюрпризы, так как в поездах варшавской пригородной железной дороги (Мазовецкой) запрещено играть в карты. За это дело в соседней стране светит штраф. А еще в Польше нельзя бегать по эскалаторам, потому что если увидят, догонят и потребуют 25 евро штрафа.

Не лазьте по деревьям в парках Торонто

В тамошних парках детям и взрослым нельзя лазить по деревьям, даже если где-то заиграет детство. Нарушителей могут оштрафовать на значительную сумму – 365 канадских долларов.

Не высказывайтесь негативно о короле Таиланда

За осквернение изображения короля в Таиланде светит уголовное наказание. Если наступить на банкноту с изображением императора, можно попасть в тюрьму не менее, чем на 7 лет. Высказываться негативно в сети о короле тоже нельзя. Рекордный срок за оскорбление монарха получил Понгсак Срибоонпенг в 2015 году. За 6 оскорбительных постов о короле в Фейсбуке мужчину посадили на 30 лет.



Будьте осторожны с острыми фразами в Таиланде / Unsplash

Не ешьте жевательную резинку в Сингапуре и не курите электронные сигареты

Сингапур сияет от чистоты благодаря огромным штрафам за любую попытку насорить. За жевание жвачки на улице, в автобусе или в любом другом общественном месте, придется заплатить 1000 долларов. Столько же будет стоить плевок на тротуар или перекус где-нибудь на скамейке. В прошлом году в Сингапуре запретили еще и курение электронных сигарет, штраф для нарушителей – 2000 долларов.

Не провоцируйте обезьян на Бали

В знаменитом Лесу обезьян на острове Бали живут макаки, которые не стесняются показывать туристам, кто на острове хозяин. Животные могут атаковать и укусить, а это не просто больно, но и опасно для жизни.

Как избежать нападения:

Не улыбайтесь обезьянам: для обезьян демонстрация зубов – признак угрозы и агрессии.

Отпустите вещь, которую пытается забрать макака: не воюйте за кепку, бутылку с водой или другую свою вещь, потому что обезьяны только осмотрят и вскоре оставят где-то неподалеку, конечно, если это не что-то вкусненькое.

Не предлагайте макаке пищу: это плохая идея, поскольку к одной обезьяне присоединятся еще несколько, которые могут воспринять ваш отказ покормить их как знак для атаки.

Не показывайте страх: контролируйте эмоции. Обезьяна отступит, увидев вашу уверенность.

Никаких селфи: будьте осторожны при фотографировании. Чаще всего туристы подвергались нападению, когда пытались сделать селфи с обезьянами.



Не провоцируйте животных – и будет вам счастье / Unsplash

Не забывайте о правилах безопасности в Индии

В Индии старайтесь есть там, где питаются местные. Прежде всего из-за того, что в большинство блюд добавляют огромное количество специй, особенно перца, с которым наши организмы не всегда справляются. Чтобы избежать пожара в желудке, просите в ресторанах, чтобы в вашу порцию добавляли минимальное количество пряностей. Также тщательно мойте фрукты и овощи, не пейте воду из-под крана, из колодцев и ручьев. Не заказывайте напитки со льдом, пейте воду только из пластиковых бутылок, следите, чтобы крышки были припаяны (некоторые умельцы разливают воду из крана в пластиковую тару подпольно).

Эти правила помогут не только избежать крупных штрафов, но и, возможно, сохранить жизнь. Поэтому будьте осмотрительны и путешествуйте с умом!

Автор: Ярина Швед