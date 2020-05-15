3 курьезных сцены, которые не вошли в комедию "Бешеная свадьба 2"

Украинская комедия "Бешеная свадьба 2" вышла на большой экран еще в декабре 2019 года, однако до сих пор ее авторы заставляют говорить о ней. В сети опубликовали 3 курьезные сцены, которые не вошли в успешный проект.

Киноленту "Бешеная свадьба 2" сняли после безумного успеха первой части. Как сообщал LifeStyle 24, фильм собрал свыше 40 миллионов гривен, установив отечественный рекорд в прокате.

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Кинолента рассказала забавную историю про Василия Сердюка – обычного украинского крестьянина, который отдал дочь замуж за француза. И казалось бы, главный герой больше не может пережить ничего подобного, однако его второй ребенок готовится к свадьбе. И отец от этого не в восторге.

В новом фильме режиссер Влад Дикий добавил еще больше юмора в известный сюжет. Однако, как оказалось, зрители увидели не все курьезные кадры "Бешеной свадьбы 2". Авторы киноленты опубликовали фрагменты, которые не вошли в фильм. Какие же сцены решили не добавлять в комедию-смотрите в материале.

"Салон красоты"

Одной из сцен, которая не вошла в фильм, был поход подруг Наташи и Оли в спа-салон. Девушки из Яблоневки наслаждались столичной жизнью, которая едва не навредила их красе.

Смотрите кадр, который не вошел в "Бешеную свадьбу 2": видео

"Василий Середюк – всем руководителям руководитель!"

В этой сцене главный герой Василий Середюк наводит порядок в музее. Он все держит под своим бдительным контролем, ведь на открытие приедут представители ЮНЕСКО и киевляне. Поэтому подчиненным Середюка не придется бездельничать.

Смотрите сцену из "Бешеной свадьбы 2", которая не попала в комедию: видео

"Разговор с отцом"

Еще одна бешеная свадьба в селе Яблоновка не должна состояться! Это решил Василий Середюк после того, как познакомился с будущим зятем. Однако как убедить дочь не выходить замуж? Конечно, подать этот совет через другого, уже замужнего ребенка. Этот кадр не вошел в фильм "Бешеняа свадьба 2". Зато главный герой, по сюжету, снова прибег к радикальным действиям, чтобы остановить торжество.

Смотрите неопубликованные кадры из "Бешеной свадьбы 2": видео