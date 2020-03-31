Безупречное тело в 60: секрет похудения Мишель Пфайффер без изнурительных тренировок

Если вы считаете, что 60 лет – это почтенный, или даже больше – преклонный возраст, то у актрисы Мишель Пфайффер есть, что вам возразить. Она является примером того, как без изнурительных тренировок можно изменить свое тело до идеальных форм.

Сразу остановим скептиков с любимым оправданием о генетике. Мол, актриса свое здоровье и хорошую форму выиграла в лотерею при рождении.

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Мишель Пфайффер утверждает, что имеет генетическую предрасположенность к полноте. Поэтому следить за собой должна даже тщательнее, чем большинство из нас. Актриса не скрывает, что в молодости буквально морила себя голодом, чтобы подготовиться к роли, а после завершения съемок снова набирала вес.

Более того, Мишель признается, что вряд ли могла служить примером разумного подхода к собственному здоровью, ведь основой ее рациона были кола и сигареты.

Спортивные нагрузки

Пфайфер никогда не увлекалась спортом, впрочем сейчас она следит за тем, чтобы каждый день быть активной. И речь идет вовсе не о каких-то изнурительных тренировках.

Несколько километров ходьбы в день;

Немного йоги или пилатеса или прогулка на велосипеде.

Такие мелочи, если они регулярные, действительно способны помочь оставаться здоровым.

Питание

► Веганство

Относительно питания, то несколько лет назад Пфайффер выбрала путь вегана. Она не скрывала факта, что на самом деле никогда не испытывала особых угрызений совести из-за употребления пищи животного происхождения и каких-то этических предостережений, из-за которых люди часто отказываются от мяса. Впрочем, консультации с несколькими специалистами убедили актрису в том, что веганство лучший путь к здоровью и хорошему виду в ее возрасте.

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Шаг самом деле серьезный. На него стоит решаться только после тщательного исследования собственного здоровья и консультации с врачом. Дело в том, что современная наука на самом деле не готова сказать, что веганство, то есть полный отказ от продуктов животного происхождения, полностью безопасный подход к питанию, хотя его адепты часто убеждены в обратном. Веганство безусловно имеет положительные воздействия на организм человека, однако, так же безусловно несет с собой немало рисков.



Пфайффер изменила систему питания благодаря веганству / Фото Shutterstock

Поэтому, если будете брать пример с Мишель Пфайффер, начинайте с ее же скрупулезного подхода к этому делу. Если решили глобально изменить систему питания, постоянно прислушивайтесь, как организм реагирует на него, и контролируйте свое состояние анализами.

► Палеодиеты

В поисках того, что лучше всего подойдет именно ей женщина-кошка недавно все таки отказалась от веганства и направилась в другую сторону. Теперь Мишель адепт еще одного популярного среди звезд направления – палеодиеты.

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Фишка в том, чтобы питаться так, как это делали люди во время палеолита, то есть доступными тогда продуктами, которые якобы лучше подходят нашему виду. Речь идет о мясе, рыбе, птице, яйцах, грибах, овощах, фруктах и орехах. Зато под табу попадает все, что стало продуктом аграрной революции – мука, бобовые, сахар, молочные продукты.



Сейчас актриса перешла на палеодиету / Фото Shutterstock

Спорить с тем, что для актрисы это дает результат, просто язык не повернется. Палеодиета действительно может быть полезной, ведь отсекает из нашего рациона множество, в прямом смысле мусора, который способен только навредить организму. В то же время, тот факт, что она заодно отвергает, например, крупы и бобовые, которые имеют множество полезных для человека элементов, заставляют критиковать такой подход.

Тезис сторонников палеодиеты, о том, что наш организм практически не изменился за последние 15 тысяч лет, не выдерживает научной проверки. Эволюция наших тел происходила вместе с добавлением новых элементов в рацион. Поэтому нет, никаких научно подтвержденных поводов считать, что нам могут навредить злаки или бобовые. Конечно, если речь не идет об отдельных случаях конкретных заболеваний.

Мишель Пфайффер действительно прекрасно выглядит и если верить ей, то чувствует себя прекрасно в свои 60 с хвостиком. И взять пример с нее стоит не конкретно склонившись к веганству или палеодиете. А в том, чтобы иметь гибкий ум, не зацикливаться на чем-то одном, а постоянно искать то, что лучше для вашего здоровья.