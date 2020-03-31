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Безупречное тело в 60: секрет похудения Мишель Пфайффер без изнурительных тренировок

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Если вы считаете, что 60 лет – это почтенный, или даже больше – преклонный возраст, то у актрисы Мишель Пфайффер есть, что вам возразить. Она является примером того, как без изнурительных тренировок можно изменить свое тело до идеальных форм.

Сразу остановим скептиков с любимым оправданием о генетике. Мол, актриса свое здоровье и хорошую форму выиграла в лотерею при рождении.

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Мишель Пфайффер утверждает, что имеет генетическую предрасположенность к полноте. Поэтому следить за собой должна даже тщательнее, чем большинство из нас. Актриса не скрывает, что в молодости буквально морила себя голодом, чтобы подготовиться к роли, а после завершения съемок снова набирала вес.

Более того, Мишель признается, что вряд ли могла служить примером разумного подхода к собственному здоровью, ведь основой ее рациона были кола и сигареты.

Спортивные нагрузки

Пфайфер никогда не увлекалась спортом, впрочем сейчас она следит за тем, чтобы каждый день быть активной. И речь идет вовсе не о каких-то изнурительных тренировках.

  • Несколько километров ходьбы в день;
  • Немного йоги или пилатеса или прогулка на велосипеде.

Такие мелочи, если они регулярные, действительно способны помочь оставаться здоровым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Just got my cast off and was so happy I had a dance party with my treadmill.

Допис, поширений Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

Питание

► Веганство

Относительно питания, то несколько лет назад Пфайффер выбрала путь вегана. Она не скрывала факта, что на самом деле никогда не испытывала особых угрызений совести из-за употребления пищи животного происхождения и каких-то этических предостережений, из-за которых люди часто отказываются от мяса. Впрочем, консультации с несколькими специалистами убедили актрису в том, что веганство лучший путь к здоровью и хорошему виду в ее возрасте.

Веганство: Полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения

Шаг самом деле серьезный. На него стоит решаться только после тщательного исследования собственного здоровья и консультации с врачом. Дело в том, что современная наука на самом деле не готова сказать, что веганство, то есть полный отказ от продуктов животного происхождения, полностью безопасный подход к питанию, хотя его адепты часто убеждены в обратном. Веганство безусловно имеет положительные воздействия на организм человека, однако, так же безусловно несет с собой немало рисков.


Пфайффер изменила систему питания благодаря веганству / Фото Shutterstock

Поэтому, если будете брать пример с Мишель Пфайффер, начинайте с ее же скрупулезного подхода к этому делу. Если решили глобально изменить систему питания, постоянно прислушивайтесь, как организм реагирует на него, и контролируйте свое состояние анализами.

► Палеодиеты

В поисках того, что лучше всего подойдет именно ей женщина-кошка недавно все таки отказалась от веганства и направилась в другую сторону. Теперь Мишель адепт еще одного популярного среди звезд направления – палеодиеты.

Обратите внимание "Подводные" течения диет, или что нужно знать перед тем, как сесть на диету

Фишка в том, чтобы питаться так, как это делали люди во время палеолита, то есть доступными тогда продуктами, которые якобы лучше подходят нашему виду. Речь идет о мясе, рыбе, птице, яйцах, грибах, овощах, фруктах и орехах. Зато под табу попадает все, что стало продуктом аграрной революции – мука, бобовые, сахар, молочные продукты.


Сейчас актриса перешла на палеодиету / Фото Shutterstock

Спорить с тем, что для актрисы это дает результат, просто язык не повернется. Палеодиета действительно может быть полезной, ведь отсекает из нашего рациона множество, в прямом смысле мусора, который способен только навредить организму. В то же время, тот факт, что она заодно отвергает, например, крупы и бобовые, которые имеют множество полезных для человека элементов, заставляют критиковать такой подход.

Тезис сторонников палеодиеты, о том, что наш организм практически не изменился за последние 15 тысяч лет, не выдерживает научной проверки. Эволюция наших тел происходила вместе с добавлением новых элементов в рацион. Поэтому нет, никаких научно подтвержденных поводов считать, что нам могут навредить злаки или бобовые. Конечно, если речь не идет об отдельных случаях конкретных заболеваний.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On my way to meet the folks over at @instagram! ?

Допис, поширений Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

Мишель Пфайффер действительно прекрасно выглядит и если верить ей, то чувствует себя прекрасно в свои 60 с хвостиком. И взять пример с нее стоит не конкретно склонившись к веганству или палеодиете. А в том, чтобы иметь гибкий ум, не зацикливаться на чем-то одном, а постоянно искать то, что лучше для вашего здоровья. 

Автор: Орест Патер
Теги: Новости Украины LifeStyle Публикации Статьи Красота Звезды на тарелке Новости LifeStyle Голливуд Кино Здоровое питание
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