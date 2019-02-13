Безжалостная карьеристка, которая очаровала принца, – журналист жестко выразился о Меган Маркл

Близкий знакомый герцогини Сассекской пытается доказать ее поклонникам, что она не та, за кого себя выдает. 53-летний журналист Пирс Морган дал новое скандальное интервью, в котором рассказал детали его знакомства с Меган Маркл и поделился своими мыслями относительно новостей о ней в прессе.

В своем новом интервью для издания The Daily Mail, Пирс Морган жестко высказывался в сторону жены принца Гарри Меган Маркл. Он заявил, что давно знаком с ней, и она показывает из себя не ту, кем является на самом деле.

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Мужчина рассказал, что его знакомство с Меган Маркл состоялось в 2015 году. Тогда актриса, которая уже была звездой сериала "Форс-мажоры", и мечтать не могла о знакомстве с принцем, поэтому поддерживала хорошие отношения со специалистами из разных отраслей. Журналист признался, что знаменитость долго общалась с ним в социальных сетях, а после первой встречи попросилась в его программу Good Morning Britain. Также Пирс добавил, что Меган рассказала ему много вещей о своей семье и отношениях с отцом, однако он не намерен их обнародовать.



Пирс Морган / Getty Images

После программы Меган посылала ему много сообщений с благодарностью и словами восхищения, поскольку просила у него советов относительно своего карьерного роста. Как утверждает журналист, в тот самый вечер в Лондоне Меган Маркл познакомилась с принцем Гарри и тут же забыла о нем, как о друге, не вспомнив о его существовании до сих пор. Пирс Морган признался, что ощутил на себе корысть и неискренность намерений голливудской актрисы.

Недавно мне рассказали печальную историю, касающуюся свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Ее рассказал человек, который очень хорошо знает эту пару и был одним из 250 гостей на закрытой вечеринке во Фрогмор-хаусе. На празднование свадьбы не был приглашен ни один из ближайших друзей Гарри. Эти ребята – не просто приятели, они вместе с Гарри прошли долгий путь. Отсутствие приглашения их сильно задело. Но их удивление только возросло, когда они увидели, кто же получил эти приглашения. Это было огромное количество селебрити, а именно Бекхэмы, Элтон Джон, Джеймс Корден, Идрис Эльба, Серена Уильям, Приянка Чопра, Джордж и Амаль Клуни. Их обидело то, что их отодвинули в сторону более знаменитых людей, чем они,

– сказал Пирс Морган.

Мужчина предположил, что такие же чувства переполняют семью Меган Маркл со стороны отца, так как никого кроме матери она на свадьбу не пригласила.

Места для гостей Меган были заняты людьми вроде Опры Уинфри, что немного удивило тех, кто считает свадьбу семейным событием,

– продолжил журналист.

53-летний мужчина добавил, что его это не удивило, поскольку опыт общения с "миссис Маркл" показал ему, что она безжалостная карьеристка.

Не удивительно, что ее семья не в восторге от ее новой роли. Она бросила их всех, как мешок с протухшим картофелем, чтобы они не отравили ее новую идеальную королевскую жизнь,

– громко заявил знакомый Меган Маркл.



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Он добавил, что сравнение Меган с принцессой Дианой, которое сделал Джордж Клуни, его очень задело, по его мнению, у них нет абсолютно ничего общего. Также он сказал, что заявление актера было несколько странным, поскольку только недавно на защиту герцогини Сассекской стали ее неизвестные подруги.

Да, это напоминает мне поведение принцессы Дианы, которая осуждала прессу за преследование, но в то же время неоднократно вступала с ней в сговор (я знаю, о чем говорю, я – один из тех журналистов!), чтобы добиться положительного освещения собственной персоны или свести счеты с людьми, которые ей не нравились,

– подтвердил Пирс Морган.



Принцесса Диана / Getty Images

"Когда Меган встретила Гарри, Меган не была наивной невинной 19-летней девушкой, как Диана. Она была 35-летней разведенной женщиной с успешной актерской карьерой, которая точно знала, на что шла. Она заколдовала красивого принца, который намного моложе нее, и теперь наслаждается роскошной жизнью во дворцах", – продолжил знакомый журналист герцогини.

В конце интервью он добавил, что Меган Маркл не следует приписывать тот избыток внимания, который пришлось пережить принцессе Диане, потому что она была самой большой звездой на планете, а Меган не входит даже в тройку звезд, которые живут в Кенсингтонском дворце.

Проблема не в СМИ, а в токсичных отношениях Меган со своей семьей. И хорошие друзья должны были бы посоветовать ей сесть вместе с мужем в самолет и навестить отца, пока не стало слишком поздно,

– завершил свой монолог Пирс Морган.