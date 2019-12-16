Библиотеку в Нидерландах назвали лучшим зданием 2019 года: в чем ее особенность

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Лучшее здание в мире 2019 года / www.archdaily.com

Представители престижной архитектурной премии World Architecture Festival огласили результаты голосования. По их мнению, лучшей постройкой 2019 года стала современная библиотека, расположенная в небольшом нидерландском городе Тилбург.

Официальные данные обнародовали на сайте World Architecture Festival. Организаторы премии отметили, что у победителя 2019 года были существенные преимущества, которые и помогли им определиться с выбором.

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По словам экспертов, библиотека в Тилбурге была создана в здании, которое планировали снести. Однако архитекторы из известной компании Braaksma & Roos Architectenbureau решили дать второй шанс обычному ангару. Они разработали проект современной библиотеки, в котором рационально использовали большое пространство.

Огромное помещение дизайнеры разделили на несколько зон, оборудованных в популярном стиле лофт. В частности, посетители библиотеки могут просто насладиться чтением книг в специальных залах, разрабатывать свои проекты в креативных студиях, а также принять участие в прослушивании лекций.

"Этот проект модернизировал огромное здание, которое планировалось под снос. В результате был создан объект, который может использоваться в различных целях: библиотека, лекторий, пространство для создания креативных идей... Библиотека имеет пространства очень разных масштабов, чтобы их использовали как большие группы людей, так и одно лицо", – объяснили свой выбор представители World Architecture Festival.

Библиотека в Нидерландах – лучшее здание 2019 года / Arch Daily

Смотрите презентационный ролик библиотеки в Нидерландах: видео

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости культуры Новости недвижимости мира Новости недвижимости рейтинги LifeStyle
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