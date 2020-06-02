Популярная украинская певица Ирина Федишин не перестает поражать своих поклонников. Она поделилась фотографией, где появилась в необычном образе.

Ирина Федишин в очередной раз доказала, что умеет сильно удивлять. Она не боится экспериментировать с образами и позировать в оригинальных фотосессиях. Артистка опубликовала яркий кадр на личной странице в инстаграме.

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Исполнительница приняла участие в фотопроекте "Все мы немножко дети". Он был организован всеукраинским благотворительным фондом "Сердце к сердцу" для того, чтобы собрать средства на помощь детям с пороками сердца.

В публикации знаменитость рассказала, что с детства мечтала стать певицей. Первым учителем музыки был ее папа, он музыкант. Ирина призналась, что счастлива, потому что ее мечта стала реальностью.

Дети умеют любить и мечтать. Для них нет ограничений или препятствий. Следуя их примеру, мы становимся настоящими – смелыми, честными, искренними,

– отметила Федишин.

Образ Ирины Федишин

Народная любимица предстала перед камерой в стильной красном платье, которым сделала акцент на обнаженные плечи и декольте. На лице у Ирины насыщенный макияж с красной помадой на губах. Маникюр сделала в тон наряда. Среди аксессуаров исполнительница выбрала сияющие серьги и кольцо.

Гармонично дополнила образ расческа, которую Ирина держит в руках вместо микрофона. А ее волосы закручены в бигуди, что сразу привлекают внимание.



Яркая Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

В комментариях пользователи сети активно выражают свое восхищение и отмечают, что Федишин выглядит великолепно.