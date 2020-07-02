Популярная украинская певица Оля Полякова взбудоражила сеть очередной публикацией. Звезда предстала перед камерой в соблазнительном бикини рядом с обнаженным мужчиной.

Артистка не боится публиковать фотографии в различных образах. Она уверена в себе, умеет продемонстрировать сексуальность и женственность. Пикантный кадр Полякова распространила на личной инстаграм-странице и создала вокруг него активные обсуждения среди подписчиков.

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Вероятно, горячая фотография была сделана во время одной из рекламных кампаний, в которых исполнительница принимала участие. Народная любимица позировала рядом с мужчиной с обнаженным торсом, который держал в руках гантели. Она обольстительно поставила ему руку на плечо, а он в то время смотрел на нее.

Сама же Оля продемонстрировала длинные стройные ноги в белом бикини. Волосы звезда уложила в прическу с мокрым эффектом и забрала на один бок. На лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах. Она эротично высунула язык и закрыла один глаз. На плече певица держала декоративную штангу.

Притягательное фото Оли Поляковой / Instagram / @polyakovamusic