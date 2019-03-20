Бил и изменял: TAYANNA шокировала рассказом о бывшем муже

Певица TAYANNA теперь может похвастаться немалой славой и успешной сольной карьерой. Каждый ее публичный выход завораживает, ведь звезда не скрывает улыбки и демонстрирует ее перед камерами. А вот в прошлом она пережила и измены любимого и побои.

В общении с телеведущей Машей Ефросининой артистка решила откровенно ответить на вопросы о личной жизни. TAYANNA призналась, что сейчас четко знает, что не хочет больше переживать измену, потому что это та боль, которую она до сих пор не смогла утолить.

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Я точно знаю, что я не хочу быть любовницей и точно не хочу переживать измену... Это я уже пережила, и знаю, как это. Мне изменяли, и не один раз. Мой муж. Даже на сегодня не могу этого простить, хотя вместе мы с ним уже давно не живем, – рассказала TAYANNA.

Кроме этого, артистка заявила, что не только измены мужа привели к их разводу. TAYANNA в первом браке становилась жертвой побоев. При этом артистка добавила, что мужчина был не уверен в себе, поэтому таким образом пытался самоутвердиться. До сих пор звезда не может преодолеть последствия такого тиранического отношения к ней.

"Он на меня поднимал руку. Это, наверное, самая большая рана, которая может быть у женщины... При чем, я до сих пор не знаю, каким образом это все с себя "счищать". Потому что я занималась различными духовными практиками, медитациями, но понимаю, что до сих пор не освободилась от этой боли, от этой обиды. Она еще во мне живет. И поэтому у меня есть проблемы в знакомстве с мужчинами, потому что внутри есть обида на них", – призналась TAYANNA.

Такой откровенный рассказ взволновал Машу Ефросинину. Телеведущая почти год занимает должность посла доброй воли ООН по вопросам насилия в семьях, поэтому на цифрах знает, сколько женщин страдают от домашнего насилия и впоследствии еще и выгораживают мужчин. Она убеждена, что от таких нездоровых отношений стоит бежать, ибо, терпя нападения, можно подвергнуть себя смертельной опасности,

Я считаю, что от мужчины, который позволил себе даже один раз поднять руку, нужно бежать. И не давать ему второго шанса,

– посоветовала Маша Ефросинина.

"Как только такое происходит, нужно сразу уходить. Не прислушиваться к своим чувствам, не жалеть себя, не жалеть мужа. Верьте в то, что такие изменения действительно к лучшему", – добавила TAYANNA.

Смотрите видео интервью Маши Ефросининой с певицей TAYANNA: