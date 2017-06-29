Бил и запугивал пистолетом: финалистка Нацотбора на Евровидение YUKO была жертвой насилия

Солистка украинской группы YUKO и финалистка Национального отбора на Евровидение-2019 Юлия Юрина, которая имеет российское гражданство, рассказала жуткие подробности из своего детства. Самыми страшными воспоминаниями для девушки стали жестокие избиения в семье и угрозы.

По словам Юлии, в детстве и юности она имела много сложных испытаний. Об этом певица откровенно рассказала изданию Pink.

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"Это и буллинг, и неудачи в первых отношениях, и абьюз (эмоциональное насилие, – LifeStyle 24), но самое сложное – быть невольным свидетелем чьего-то алкоголизма и жертвой домашнего насилия... Но я бы не хотела давить на жалость. Моя история – повод проговорить важные проблемы в широком кругу", – пояснила она.

Так, певица рассказала, что один из мужчина, с которым встречалась ее мать, имел "специфическое отношение" к ней. "В возрасте трех лет меня увезли в чужой город, в семью маминого "жениха", которая отличалась консервативными взглядами и крайне ненавидела детей. Скорее всего, в лихие 90-е, этот человек был авторитетом в автомобильном бизнесе", – описала избранника матери YUKO.

У него было специфическое отношение ко мне – он бил меня по любому поводу, и даже без повода. Меня могли запереть в комнате на весь день и угрожать тем, что выкинут нас с матерью из дома на мороз, швыряли меня об стены и шкафы. Одно из самых ярких воспоминаний – запугивание пистолетом, который направляли в мою сторону,

– призналась Юлия Юрина.

Девушка добавила, что "однажды ее бросили об стену так сильно, что мама прибежала на шум, но она, как ни в чем не бывало, под голову быстро подложила фиолетового зайца"

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"Тогда мама впервые узнала, что меня бьют. На всех своих рисунках я изображал "дядю Сашу" в образе черта... Мама добилась развода. А позже с ней случился новый брак, в котором я была уже не прямой жертвой, а свидетелем. Мне сложно сказать, что из этого хуже", – продолжила рассказывать о своей жизни артистка.

Новый муж матери, по ее словам, был порядочным человеком, но быстро пристрастился к алкоголю и в пьяных припадках избивал мать так, "будто она не человек, а боксерская груша".

Трудно вспоминать то, как я оттягивала взрослого мужчину от мамы, которой боевой комбинацией прилетало множество ударов. Но после этого даже синяки не были свидетельством насилия. "Тебе показалось, не может такого быть. Извини, это не повторится", – говорил он. Все это, конечно, повторялось снова. С каждым разом сильнее и сильнее. Утром – газлайтинг, вечером – новый акт насилия, новый скандал, новые издевательства, избиения. В какой-то момент мне начало казаться, что он получает от этого удовольствие. Из пяти лет отношений мамы с этим человеком три года были настоящим адом,

– поделилась солистка группы YUKO.

Впоследствии, когда ситуация стала жутко критичной, девушка с матерью вызвали милицию и звонили родителям мужа, но насильника это не остановило.

"Однажды, после того как мама написала заявление в милицию, друзья этого человека подловили ее и "аккуратно" избили – наносили удары в живот и туда, где синяки могут проявиться в меньшей степени. Об этом знаем только мы вдвоем", – добавила она.

Юлия уже семь лет проживает в Украине, ее мать осталась в России. Расстояние не мешает им хранить "абсолютную любовь и взаимопонимание".