Андрогин Билал Хассани эффектно выступил в финале Евровидения: что известно о певце Франции

В финале песенного конкурса Евровидение-2019 Францию будет представлять певец-андрогин Билал Хассани. Выступление состоится в субботу, 18 мая. Что известно об эффектном участнике международного конкурса от Франции – читайте в материале.

На финале конкурса Евровидение Хассани ошеломил своим выступлением с песней Roi. На сцене артист решил показать, как он и две танцовщицы, несмотря на любые трудности и испытания, остаются собой и поражают талантами.

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Смотрите видео выступления Билала Хассани на финале Евровидения-2019:

Биография певца-адрогина

Детство и юность певца Билала Хассани

Певец родился 9 сентября 1999 года в Париже. Мать парня – француженка, а отец – марокканец. Семья Билала всегда жила в столице Франции, однако после того, как развелись его родители, отец переехал жить в Сингапур, а Хассани воспитывала мать со старшим братом.

С детства Билал увлекался музыкой: сначала пел дома для мамы, впоследствии записался в музыкальную школу на вокал. Мальчик сдружился с Немо Шиффманом, который стал финалистом 2-го сезона Детского музыкального конкурса The Voice Kids. Он уговорил Билала также прийти на прослушивание молодых артистов. Для музыкального дебюта парень выбрал любимую песню Кончиты Вурст "Rise Like a Phoenix".

Отбор к такому музыкальному конкурсу похож на украинское вокальное шоу "Голос страны". Всех участников ждали слепые прослушивания, в результате которых члены жюри выбирали себе исполнителей и помогали в дальнейших конкурсах. Хассани покинул конкурс на этапе батлов. Именно с этого момента парень решает, что обязательно расскажет еще о себе всему миру.

Окончив школу, парень поступил в университет и в 2017 году получил степень бакалавра. В этом же году Хассани заявляет всем о своей нетрадиционной ориентации, которая очень нелестно воспринимается разными кругами лиц, поэтому в ответ получает в свой адрес угрозы.

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Хотя определенная часть людей очень увлекается его образом и вдохновляется, другая же – гневно критикует и обсуждает. В одном из своих интервью певец признавался, что на то, как он выглядит сейчас, повлияла Кончита Вурст, которая взяла 1-е место на Евровидении-2012. Уже в 15 лет парень примерял на себя женские парики и одежду, пытался краситься и придумывал себе разные образы. В стиле и подаче он ориентирован на Ким Кардашян.

Путь к Евровидению

Покорить сцену 19-летний Билал решил приняв участие в национальном конкурсе Destination Eurovision, который проводился для выбора участника-представителя Франции на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2019. Программа транслировалась на канале France 2, и в конце января 2019 года французским зрителям стало известно, что именно Хассани будет представлять их страну. Парню удалось обойти 17 других кандидатов и набрать 200 баллов, 150 из которых – от голоса публики.

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Сейчас на YouTube-канале певца почти миллион подписчиков. В своих влогах он рассказывает о внешности, поет песни, показывает зрителям свои клипы. Все ролики Хассани положительные и энергичные.

Личная жизнь Хассани

Еще далеко до того, как парень проходил отбор на участие в Евровидении, в своей социальной сети он рассказал всем, что является геем. Вокруг этого было немало шума. В 2018 году журнал Tetu включил Билала в тридцатку представителей ЛГБТ-сообщества, которые "двигают Францию", а также окрестил его "иконой французской молодежи ЛГБТ".

Парень поддерживает общение со своими поклонниками через Instagram, где выкладывает фото с выступлений и свои личные фотографии. Как андрогин, то есть человек, наделенный внешними признаками обоих полов, Хассани имеет фотографии в двух ролях.

Евровидение-2019: смотрите клип андрогина Билала Хасссани на песню Roi – видео

Кто такой андрогин?Это человек, который идентифицирует себя как бесполое лицо. В частности, это проявляется во внешности, когда сочетаются мужские и женские черты.