Билеты разлетаются: Корж установил рекорд для Украины

Белорусский исполнитель смог обойти всех отечественных и мировых звезд. На страницах социальных сетей он объявил о единственном сольном концерте в Украине в 2020 году, который состоится только в июле. 11 декабря стартовала продажа билетов и уже через сутки фанаты раскупили 14 тысяч мест. Это полный рекорд.

Певец и автор песен в этом году отгремел в столице на стадионе "Динамо" с сольным концертом. Он был рад выступать для украинской публики после многочисленных запретов, ограничивающих его въезд на территорию нашего государства. Корж признался, что соскучился по "муравьиному" Киеву.

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Тогда ему удалось собрать 40 тысяч преданных поклонников. Ажиотаж разгорелся с первого дня продажи билетов. Тогда за сутки раскупили 6 тысяч мест. Однако концертные промоутеры выяснили новую впечатляющую статистику.

10 декабря на официальной странице Макса Коржа в инстаграме появилось сообщение, которым он объявил о единственном в следующем году концерте в Украине.

Одесса. 25 июля. Единственный концерт в Украине. Билеты будут в среду. Последний Киев показал, что в Украине очень горячие концерты, поэтому мы решили не появляться слишком часто, чтобы наша планета не разошлись по швам,

– анонсировал певец.

На следующий день фанаты за 24 часа раскупили около 14 тысяч билетов. Такой динамики не устанавливали никакие легендарные артисты.

Гастрольный опыт Макса Коржа красноречиво констатирует, что из обычного парня с Брестской области он превратился в мировую звезду и любимца миллионов слушателей.

Свой дебютный трек "Небо поможет нам" он записал за 300 долларов, заняв деньги у мамы. А после возвращения из армии узнал, что его песня получила известность. С тех пор Корж записал пять альбомов, снял более 20 клипов, дал сотни концертов. А его фаны собирают целые бас-туры на концерты и считаются самым масштабным фан-сообществом на постсоветском пространстве.