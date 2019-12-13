Билеты разлетаются: Корж установил рекорд для Украины

64 Читати новину українською
Макс Корж / Instagram / @maxkorzhmus

Белорусский исполнитель смог обойти всех отечественных и мировых звезд. На страницах социальных сетей он объявил о единственном сольном концерте в Украине в 2020 году, который состоится только в июле. 11 декабря стартовала продажа билетов и уже через сутки фанаты раскупили 14 тысяч мест. Это полный рекорд.

Певец и автор песен в этом году отгремел в столице на стадионе "Динамо" с сольным концертом. Он был рад выступать для украинской публики после многочисленных запретов, ограничивающих его въезд на территорию нашего государства. Корж признался, что соскучился по "муравьиному" Киеву.

Читайте также: YouTube назвал 10 самых популярных клипов десятилетия

Тогда ему удалось собрать 40 тысяч преданных поклонников. Ажиотаж разгорелся с первого дня продажи билетов. Тогда за сутки раскупили 6 тысяч мест. Однако концертные промоутеры выяснили новую впечатляющую статистику.

10 декабря на официальной странице Макса Коржа в инстаграме появилось сообщение, которым он объявил о единственном в следующем году концерте в Украине.

Одесса. 25 июля. Единственный концерт в Украине. Билеты будут в среду. Последний Киев показал, что в Украине очень горячие концерты, поэтому мы решили не появляться слишком часто, чтобы наша планета не разошлись по швам,
– анонсировал певец.

На следующий день фанаты за 24 часа раскупили около 14 тысяч билетов. Такой динамики не устанавливали никакие легендарные артисты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Макс Корж (@maxkorzhmus)

Гастрольный опыт Макса Коржа красноречиво констатирует, что из обычного парня с Брестской области он превратился в мировую звезду и любимца миллионов слушателей.

Свой дебютный трек "Небо поможет нам" он записал за 300 долларов, заняв деньги у мамы. А после возвращения из армии узнал, что его песня получила известность. С тех пор Корж записал пять альбомов, снял более 20 клипов, дал сотни концертов. А его фаны собирают целые бас-туры на концерты и считаются самым масштабным фан-сообществом на постсоветском пространстве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Макс Корж (@maxkorzhmus)

 

Официальные издания опубликовали государственный бюджет на 2020 год
сегодня
4525
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Концерты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
12 декабря 21:31 "Спинка" для кролика: кто стал прототипом Джессики Рэббит из культового фильма-фэнтези
Юлія Девда 195
12 декабря 19:15 Как узнать имя жениха или мистические гадания на Андрея в домашних условиях
Юліана Вінтюк 22846
12 декабря 18:23 Куда пойти зимой в Киеве: подборка самых ярких событий
Уляна Журба 102
12 декабря 17:30 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 502
12 декабря 13:03 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 16690
Новости
Больше новостей
Залиште відгук