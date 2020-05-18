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Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать этим летом

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Білл Гейтс порадив книги, які варто прочитати цього літа
Білл Гейтс порадив книги, які варто прочитати цього літа / Фото з відкритих джерел

Успешный американский бизнесмен Билл Гейтс традиционно в преддверии летнего сезона опубликовал собственный топ книг, которые достойны внимания читателей по всему миру. В подборку от основателя Microsoft вошло 5 книг. Он уверяет, что именно эти произведения помогут отвлечься от пандемии коронавируса и получить полезные знания.

Особистим списком книг для прочитання влітку Білл Гейтс поділився на власному каналі в ютубі. Відомо, що для нього читання – найкращий релакс та протидія стресам. 

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До підбірки мільярдера увійшли книжки, пов'язані з бізнесом, економікою й навіть космічними та шпигунськими трилерами. У цій літературі можна відшукати шляхи вирішення проблемних питань, порівняти пандемія грипу 1918 року з сучасною ситуацією спалаху коронавірусу та отримати поради від провідних експертів у галузі економіки в доступній формі. 

5 книга від Білла Гейтса, які варто прочитати влітку:

  • "Вибір" (The Choice: Embrace the Possible), Едіт Єва Егер;
  • "Хмарний атлас" (Cloud Atlas), Девід Мітчелл; 
  • "Атракціон життя" (The Ride of a Lifetime), Роберт Айгер; 
  • "Великий грип" (The Great Influenza), Джона Баррі;
  • "Економіка бідності" (Good Economics for Hard Times), Абхіджит Банерджі та Естер Дюфло.

 

Автор: Марина Джура
Теги: Литература Билл Гейтс Новости культуры LifeStyle
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