Билли Айлиш подала иск в суд на фаната: детали

Американская певица, обладательница Грэмми-2020 Билли Айлиш подала в суд на назойливого фаната, который даже во время карантина наведывался к ней домой.

Билли Айлиш после церемонии вручения премии Грэмми-2020 стала популярной на весь мир. К ней приковано внимание, поэтому каждая новость, которая касается ее личной или творческой жизни, сразу распространяется в сети. Издание TMZ сообщает о том, что артистка была вынуждена подать иск в суд на назойливого поклонника.

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Стало известно, что исполнительница стала жертвой сталкера. Наглые визиты поклонника к ней домой повлекли за собой то, что она подала на него в суд. Непрошеным гостем Билли Айлиш стал мужчина по имени Пренелл Руссо. Он не соблюдал правила карантина и во время пандемии COVID-19 приходил к дому знаменитости.

Он позвонил в дверь и спросил у моего папы: "Возможно, я ошибся домом, но скажите, живет ли здесь Билли Айлиш?",

– рассказала звезда.

Однако даже после того, как отец Билли заявил, что она не живет в этой квартире, мужчина чуть ли не каждый день ждал певицу на крыльце. Охрана прогоняла его, однако он несколько раз оставался ночевать под забором. Сталкер представлял опасность для окружающих, так как на нем не было защитной маски.

В материале издания говорится о том, что суд выдал фанату ордер и запретил приближаться к Билли Айліш ближе, чем на 180 метров.