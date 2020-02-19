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Билли Айлиш поразила очередным total look от элитного бренда на красной дорожке: фото

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Біллі Айліш на British Awards 2020 / www.gettyimages.in

Американская исполнительница Билли Айлиш снова победила на музыкальной премии – на этот раз она появилась в Лондоне на British Awards 2020, где получила награду как лучшая иностранная певица.

На красной дорожке музыкальной премии 18-летняя звезда появилась в сплошном виде от британского бренда Burberry. На ней было пальто, а также брюки и свитшоты с металлической фурнитурой. Ее образ дополнили колготки или леггинсы с фирменным принтом в клетку, массивная обувь и шляпка с прозрачными вставками. Долгое маникюр, стилизованный под бренд, завершил образ.

К теме: Билли Айлиш одержала победу на British Awards 2020: кто еще стал лауреатом премии

Біллі Айліш
Билли Айлиш в образе от Burberry на красной дорожке British Awards 2020 / Getty Images

Total look от Burberry песочного оттенка изрядно заинтересовал папарацци и поклонников. В социальных сетях пользователи расходятся во мнениях: одни считают, что примерка на себя абсолютно всех вещей от одного бренда является абсолютной безвкусицей, другие же утверждают, что именно это и отличает певицу от других звезд на красной дорожке.

Біллі Айліш
Билли Айлиш / Getty Images

Добавим, что на красных дорожках Оскара и Грэмми Билли Айлиш также надевала сплошные over-size образы от брендов Chanel и Gucci.

Біллі Айліш
Билли Айлиш в образе от Ghanel на красной дорожке Оскара 2020​ / Getty Images

Біллі Айліш
Билли Айлиш в образе от Gucci на красной дорожке Грэмми-2020​ / Getty Images

Біллі Айліш
Билли Айлиш в образе от Gucci на афтепати Грэмми-2020​ / Getty Images

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Великобритания Мода Билли Айлиш Стиль и мода
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