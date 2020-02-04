Билли Айлиш позировала для обложки американского Vogue: дерзкая съемка

18-летней певице удалось стать абсолютной рекордсменкой музыкальной премии Грэмми-2020, завоевав победу в четырех основных категориях. Однако на этом успехи Билли Айлиш не закончились. Девушка снялась для яркой обложки престижного глянца.

Американская певица украсила сразу три обложки американского Vogue. Билли Айлиш позировала перед объективом сразу трех именитых фэшн-фотографов. Так, над фотографиями работали Хассан Хаджадж, который славится работами в стиле поп-арта, нью-йоркский художник Итан Джеймс Грин, а также фотограф из Англии Харли Вейр.

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Кроме эффектных кадров в дерзких образах Билли Айлиш откровенно рассказала о своем пути к заоблачному успеху. Как оказалось, девушка совсем не понимает, почему мировое сообщество воспринимает ее как бунтарку. По мнению звезды, то, что ее треки далеки от классических поп-хитов, а сценические образы не имеют ничего общего с девичьими нарядами, совсем не означает, что она нарушает общественные правила.

Возможно, люди видят во мне бунтарку, ведь сами чувствуют, что должны следовать правилам? Это круто, если я могу заставить кого-то чувствовать себя свободным делать то, что действительно хочется, а не то, что ожидают,

– предположила звезда.

Кроме того, у Билли Айлиш ранее было множество комплексов, которые едва не привели к психическим расстройствам. Девушка мечтала быть моделью, но никогда не отличалась высоким ростом и стройным телом. Именно внешность, которая казалась девушке далеко не идеальной, повлекла суицидальные мысли.

Мое тело начало развиваться очень рано. У меня выросла грудь, когда мне было 9. В 11 у меня началась менструация. Таким образом, мое тело развивалось быстрее, чем мой мозг... У меня было терпение к себе. Я не сделала этот последний шаг. Я ждала. И некоторые мысли исчезли,

– призналась исполнительница.

Билли Айлиш в потрясающей фотосессии для американского Vogue / Vogue