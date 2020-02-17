Билли Айлиш раскритиковала свое выступление на Оскаре-2020: что помешало звезде на церемонии

18-летняя исполнительница относится к тем артистам, появление которых на престижных мероприятиях является одним из самых резонансных событий. Так, Билли Айлиш впервые вышла на сцену Оскара с легендарной песней Yesterday. Однако певица решилась признаться, что во время выступления ее тошнило.

Билли Айлиш относится к тем артистам, которые существенно отличаются собственным стилем от большинства представителей мирового шоу-бизнеса. Этот год уже принес американской певице немало достижений. Она победила на музыкальной премии Грэмми, завоевав статуэтки в четырех основных категориях.

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Прогнозируемо, что самая престижная церемония на территории киноиндустрии Оскар-2020 не обошлась без выступления Билли Айлиш. Однако, как сообщило издание Daily Mail, сама исполнительница не в восторге от такого умопомрачительного успеха.

Она вышла на сцену с бессмертным хитом Yesterday группы The Beatles, чтобы публично почтить именаты тех голливудских звезд, которые ушли из жизни со времен последней премии. Но свое исполнение эпатажная певица назвала ужасным, обосновав это тем, что сама атмосфера Оскара стала для нее необычной.

Мне было плохо во время выступления на Оскаре. Меня тошнило, поэтому я провалила песню. Это было ужасно. На этой церемонии "не мои люди",

– призналась она в одном из интервью.

Однако Билли Айлиш объяснила, что ее совсем не пугала ответственность выступать перед легендарными звездами Голливуда. В зале присутствовали знаменитости с противоположной индустии. Исполнительница была лично знака только с некоторыми актерами, что породило в ней внутренний дискомфорт: "Во время исполнения песни на Грэмми все было не так ужасно и страшно, потому что в зале тоже были исполнители. И они похожи на людей, близких мне по духу, а еще я знала многих из них".

Кроме того, выступление Билли Айлиш породило немало споров в сети. Однако поводом для громкого обсуждения стал не вокал звезды, а решение организаторов исключить из перечня потерь для мирового кинематографа американского актера Люка Перри, прославившегося благодаря своей роли в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Впоследствии они объяснили это тем, что эфирное время ограничено.

Билли Айлиш на Оскаре-2020: смотреть видео онлайн