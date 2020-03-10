Билли Айлиш разделась в знак протеста против критики ее внешности: видео 18+

Знаменитая американская певица, лауреат премии Грэмми Билли Айлиш разделась на видео в знак протеста против бодишейминга – критики ее внешности, которая выходит за пределы стандартов красоты.

Во время концерта в Майами исполнительница удивила поклонников откровением на сцене. Билли поделилась размышлениями об одежде и отношении к своему телу. Видео, на котором артистка раздевается, опубликовали на странице ILOMIL0S в твиттере.

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Исполнительница Билли Айлиш выделяется среди других звезд мирового шоу-бизнеса. Она эпатажная, харизматичная и загадочная. На днях состоялось выступление Айлиш в Майами, во время которого на большом экране появилось видео, где видно ее полуобнаженную.

Известно, что Билли предпочитает мешковатую одежду, когда выходит на публику. Но на ролике она раздевается до нижнего белья и погружается в черную жидкость. Издание The Guardian сообщает, что раздеваясь, певица говорит об отношении к собственному телу и одежде. Она постоянно находится под пристальным вниманием окружающих и часто сталкивается с критикой.

Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? Я моя грудь? Живот? Бедра? Тело, в котором я родилась, – не то, что вы хотели? Если я одеваюсь в то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то проститутка. Хотя вы никогда не видели моего тела, но вы все судите и судите меня за него,

– сказала Билли Айлиш.