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Билли Айлиш пригласили на церемонию вручения премии Оскар-2020

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Билли Айлиш стала приглашенной гостьей на церемонии Оскар / Фото из открытых источников

Американская поп-звезда Билли Айлиш, которая стала триумфатором церемонии вручения золотых глобусов Грэмми, выступит на церемонии награждения премии Оскар-2020, которая пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

О своем выступлении на церемонии вручения наград премии Оскар Билли Айлиш сообщила на своей странице в инстаграме. На одной сцене с ней выступят также Рэнди Ньюман, Элтон Джон и другие номинанты премии.

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Какую именно песню из своего репертура исполнит 18-летняя певица, пока неизвестно. В сети поклонники предполагают, что звезда исполнит легендарную песню Bad Guy, которая стала саундтреком к фильму "Секс-бомба" с участием Марго Робби и Шарлиз Терон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

Также известно, что девушка готовит саундтрек к юбилейному 25 фильму о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать". Премьера фильма запланирована на апрель 2020 года, а Дэниэл Крейг в последний раз исполнит роль Джеймса Бонда.

Еще большую популярность Билли Айлиш получила после церемонии вручения самой престижной музыкальной премии Грэмми. Эпатажная певица смогла завоевать звание "Лучший новый артист", а ее легендарный трек Bad Guy получил статуэтки "Запись года" и "Песня года", обойдя даже сингл Леди Гаги Always Remember Us This Way. Однако настоящий фурор вызвала победа исполнительницы в номинации "Альбом года" со второй студийной работой When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Напомним, что в 2020 году на церемонии вручения премии Оскар за статуэтку в номинации "Лучший фильм" будут бороться 9 кинолент: "Форд против Феррари", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды в Голливуде", "Паразиты".

 

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Кино Новости LifeStyle Оскар 2020 Голливуд Оскар
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