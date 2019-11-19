Билли Айлиш запустила собственную линейку детской одежды: видео со съемок

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Билли Айлиш запускает детскую линейку одежды / Instagram /@billieeilish

17-летняя певица расширяет дизайнерские горизонты, ориентируясь на своих маленьких поклонников. Ее бренд Blohsh существует с прошлого года и разрабатывает для всех желающих одежду из гардероба самой звезды. Но теперь в интернет-магазине можно приобрести стильные детские вещи.

Американская певица активно гастролирует и развивает карьеру в различных отраслях. Она зарабатывает не только вокальными способностями, но и собственным бизнесом. Находясь на пике своей популярности, Билли Айлиш превратила личный имидж в бренд.

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Звезда стала дизайнером повседневной одежды. В ее магазине Blohsh можно приобрести вещи от объемных спортивных брюк до масок для сна. С сегодняшнего дня в продаже появилась коллекция для детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений blōhsh (@blohsh)

Даже в детской одежде заметен бунтарский почерк звезды. Здесь не обошлось без любимого кислотного цвета. В эту линейку вошли шорты, худи, шапки, футболки и даже носки.

На своей странице в инстаграме она опубликовала видео, на котором окружена маленькими моделями из своей коллекции. Судя по увлекательным взглядам и искренним детским объятиям, звезда получила истинное наслаждение от такой работы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

Продажа BILLIE EILISH KIDS стартует уже сегодня, 19 ноября, на официальном сайте Blohsh.

Кто такая Билли Айлиш? Это американская певица и автор песен. Девушка получила известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла "Ocean Eyes". А в марте 2019 года выпустила свой первый студийный альбом "When we all fall asleep, where do we go?", который возглавил американский и британский хит-парады. Кроме того, звезда афиширует свою активную гражданскую позицию, выступая за защиту планеты. Она не употребляет продукты животного происхождения и поддерживает борьбу против использования пластика и загрязнения окружающей среды.

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Модные бренды
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