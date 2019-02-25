Билли Портер объяснил, почему пришел на церемонию Оскар-2019 в платье-смокинге

4 Читати новину українською
Билли Портер в платье на Оскаре-2019
Билли Портер в платье на Оскаре-2019 / Instagram/ @theebillyporter Перевірено

Голливудский актер Белли Портер поразил сторонников церемонии награждения Оскар-2019 своим эпатажным выбором наряда. Он откровенно признался, почему на светском мероприятии появился в смокинге с пышной юбкой.

Ведущий красной дорожки на церемонии награждения Оскар-2019 шокировал своим появлением на светском мероприятии, выбрав эпатажное платье. Актер Билли Портер надел смокинг, который дополняла пышная юбка со шлейфом. Голливудский актер признался иностранному глянцу Vogue, почему решил появиться на премии в таком виде.

Читайте также: Актер Билли Портер впитал пышное платье на церемонию Оскар-2019: эпатажные фото и видео

Он отметил, что ему всегда нравилась мода, любовь к которой ему привили его мама и бабушка.

Но я всегда был ограничен в проявлении этой любви. Когда ты чернокожий и гей, то твое мужество все время ставят под вопрос. Я много раз сталкивался с гомофобией в вопросе, который касается моего гардероба,
– заявил Билли Портер.

Также он добавил, что всегда мечтал примерить пышное бальное платье, а церемония награждения Оска-2019 показалась ему лучшим вариантом для воплощения своего желания.

Мне всегда хотелось примерить бальное платье, но я не знал, когда и куда я мог бы его одеть. И тут я получил предложение – вести включение с красной дорожки. Я пошел к Кристиану Сириано и спросил: "У тебя есть время, чтобы сшить мне платье?" и он ответил: "Да, конечно!"
– объяснил свой эпатажный образ голливудский актер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christian Siriano (@csiriano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christian Siriano (@csiriano)

 

blog_ava
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня
5337
Теги: LifeStyle Оскар-2019 Голливуд
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня 15:13 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
6768
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 13:14 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
5337
Пасха в Украине 2019: дата и традиции
сегодня 11:15 Пасха в Украине 2019: дата и традиции
6657
Рами Малек и Оливия Колман: интересные факты из биографии звезд, которые вы могли не знать
сегодня 00:31 Рами Малек и Оливия Колман: интересные факты из биографии звезд, которые вы могли не знать
644
Фильм "Зеленая книга": что стоит знать о победителе Оскар-2019
25 февраля 19:01 Фильм "Зеленая книга": что стоит знать о победителе Оскар-2019
560
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук