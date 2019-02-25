Билли Портер объяснил, почему пришел на церемонию Оскар-2019 в платье-смокинге

Голливудский актер Белли Портер поразил сторонников церемонии награждения Оскар-2019 своим эпатажным выбором наряда. Он откровенно признался, почему на светском мероприятии появился в смокинге с пышной юбкой.

Ведущий красной дорожки на церемонии награждения Оскар-2019 шокировал своим появлением на светском мероприятии, выбрав эпатажное платье. Актер Билли Портер надел смокинг, который дополняла пышная юбка со шлейфом. Голливудский актер признался иностранному глянцу Vogue, почему решил появиться на премии в таком виде.

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Он отметил, что ему всегда нравилась мода, любовь к которой ему привили его мама и бабушка.

Но я всегда был ограничен в проявлении этой любви. Когда ты чернокожий и гей, то твое мужество все время ставят под вопрос. Я много раз сталкивался с гомофобией в вопросе, который касается моего гардероба,

– заявил Билли Портер.

Также он добавил, что всегда мечтал примерить пышное бальное платье, а церемония награждения Оска-2019 показалась ему лучшим вариантом для воплощения своего желания.

Мне всегда хотелось примерить бальное платье, но я не знал, когда и куда я мог бы его одеть. И тут я получил предложение – вести включение с красной дорожки. Я пошел к Кристиану Сириано и спросил: "У тебя есть время, чтобы сшить мне платье?" и он ответил: "Да, конечно!"

– объяснил свой эпатажный образ голливудский актер.