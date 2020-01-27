Билли Портер показал яркий образ на красной дорожке Грэмми: фото

50-летний американский артист традиционно шокирует выбором образов для громких светских мероприятий. На церемонии награждения Грэмми 2020 ему удалось затмить звездных коллег своим бирюзовым костюмом и шляпой, усыпанной драгоценными камнями.

Если триумфатором на сцене Грэмми 2020 стала 18-летняя Билли Айлиш, то на красной дорожке музыкальной премии безоговорочным лидером стал звезда бродвейских шоу Билли Портер. Мировая модная сообщественность признала его выход самым эффектным мужским образом, однако, судя по шквалу обсуждения в сети, актер превзошел даже изысканные образы популярных певиц и моделей.

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Традиционно над образом Билли Портера работал стилист Сэм Рателле, который поражает изобретательностью на каждом светском событии. Для артиста он пошил роскошный костюм цвета морской волны, состоящий из комбинезона со стразами и короткого жакета. Низ штанин дизайнер расшил серебристой бахромой, которая гармонировала с обувью на каблуках, густо украшенной камнями.



Билли Портер на церемонии Грэмми 2020 / Instagram / @theebillyporter



Обувь Билли Портера на церемонии Грэмми 2020 / Instagram / @theebillyporter

Билли Портер дополнил look не менее впечатляющими аксессуарами, перламутровым маникюром и ярким макияжем с серебристо-бирюзовыми стрелками. Однако главным украшением его наряда стала шляпа от бренда Baja East с бахромой-камнями. Специальный механизм позволял актеру открывать лицо.



Шляпа Билли Портера на церемонии Грэмми 2020 / Instagram / @theebillyporter



Шляпа Билли Портера на церемонии Грэмми 2020 / Instagram / @sarahsokolmillinery

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