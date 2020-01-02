Биографический фильм "Ford против Ferrari" собрал 200 миллионов долларов в мировом прокате

Спортивная драма "Ford против Ferrari" или "Аутсайдеры" неплохо отличилась в мировом прокате. Кассовый сбор фильма вдвое превзошел его бюджет.

На сайте Deadline сообщается, что спортивная биографическая драма "Ford против Ferrari" собрала кругленькую сумму в мировом прокате.

Интересно! Как актеры из фильма "один дома" выглядят сегодня: потрясающая фотоподборка

Для того, чтобы собрать 200 миллионов долларов, байопику понадобилось полтора месяца. Несмотря на то, что создатель фильма Джеймс Мэнголд не разглашал сметы проекта, в некоторых изданиях отмечалось, что бюджет составлял 100 миллионов долларов. То есть фильм "Ford против Ferrari" стал довольно прибыльным, ведь превысил свои доходы в два раза.

Добавим, что лента от компании 20th Fox стала одним из самых оригинальных релизов в США в этом году. В источнике сообщается, что больше, чем половина, а именно – 106 миллионов долларов – удалось собрать в домашнем прокате, а еще 94 миллиона долларов были получены в мировом прокате.

Напомним, фильм "Ford против Ferrari" или "Аутсайдеры" рассказывает подлинную историю борьбы между командами Форда и Феррари, которая развернулась на гонках "Ле-Мана" в 1966 году. В центре сюжета – эксцентричные и решительные американские инженеры и конструкторы, с которыми сотрудничают автомобильный провидец Кэрролл Шелби и его хороший знакомый британский водитель Кен Майлз. Они посланы в команду самим Генри Фордом II, чтобы создать с нуля совершенно новый автомобиль, который смог бы, наконец, превзойти команду Энцо Феррари, которая вечно побеждает.

Аутсайдеры: трейлер українською смотреть онлайн