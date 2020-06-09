Уличный художник из Бристоля иронично отреагировал на действия протестующих в родном городе, которые повалили памятник Эдварда Колстона и сбросили его в воду. Бэнкси предложил забавную альтернативу новой картиной, которая не осталась без внимания общественности.

Протесты в США против расизма и произвола полиции подхватило общество по всему миру. Даже несмотря на карантин в городах Британии в воскресенье, 7 июня, граждане скандировали на улицах, а в Бристоле даже свалили бронзовую статую предпринимателя Эдварда Колстона, который занимался работорговлей. Неизвестный художник Бэнкси в инстаграм-профиле опубликовал новую каранину, которую посвятил действиям протестующих.

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Так, жители Бристоля не только повалили памятник, но и прокатили его по улицам города и сбросили в реку Эйвон под шквал аплодисментов.

UK protesters pull down the statue of a slave trader in Bristol pic.twitter.com/S1T32UO0fl — Reuters (@Reuters) June 7, 2020

Бэнкси предложил альтернативу пустому постаменту, которую изобразил на своем рисунке. Он предложил все же вытащить статую Эдварда Колстона из воды, обвязать веревкой его шею и заказать несколько бронзовых статуй протестующих в человеческий рост, которые его сбрасывают.

Вот идея, которая устроит как тех, кто скучает по статуе Колстона, так и тех, кто этого не делает. Все счастливы. Знаменитый день остается в памяти,

– иронично прокомментировал Бэнкси.

Стоит заметить, что уличный художник не единственный, кого возмутили действия протестующих. Множество британцев также признали такие поступки абсурдными. Напомним, что Бэнкси уже выразил свое отношение к протестам. Он сравнил расизм с трубой, которая затапливает квартиру этажом ниже, и подчеркнул, что противодействовать этому должно именно белое население.