Бэнкси открыл интернет-магазин, в котором товар выбирает покупателя

6 Читати новину українською
Товары из онлайн-магазина Бэнкси Gross Domestic Product
Товары из онлайн-магазина Бэнкси Gross Domestic Product / Коллаж 24 канала

Британский уличный художник Бэнкси открыл необычный интернет-магазин Gross Domestic Product, в котором покупатель товара определяется случайно. Товары в магазине довольно оригинальные, например, сумка-кирпич или полицейский шлем из диско-шара.

"Я открыл магазин. Он называется Gross Domestic Product (в переводе – "Внутренний валовой продукт"). В нем продаются картины, товары для дома и разочарования", – написал Бэнкси в своем инстаграме.

Смотрите также: Бэнкси открыл магазин без дверей в Лондоне

Самое интересное то, как распределяются предметы в магазине художника. Желающие что-то купить должны оформить заявку, после чего система случайным образом выберет из списка того, кто сможет купить понравившийся предмет. При этом каждый покупатель может приобрести не более одного товара.

Бэнкси также придумал интересный метод подтверждения заказа. Вместо капчи (автоматизированного публичного теста для различения компьютеров и людей) клиент Gross Domestic Product должен написать короткое эссе на тему "важно ли искусство?"

Что известно о Бэнкси?
Бэнкси – псевдоним анонимного британского художника, который в основном творит на улице, в частности рисует на стенах домов. Своими работами Бэнкси пытается привлечь внимание к проблемам человечества, в частности экологии, политике и социальным проблемам. Бэнкси также насмехается над обществом потребителей, которое зациклено на покупке хлама.

Работы художника, даже те, что изображены на стенах городов, продаются по несколько сотен тысяч долларов и считаются уникальными. При этом до сих пор никто не знает ни настоящего имени Бэнкси, ни как он выглядит.

blog_ava
Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака
сегодня
220
Автор: Ирина Кошанская
Теги: LifeStyle Исскусство Великобритания Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
17 октября 17:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
Квітослава Туз 41363
Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
17 октября 14:00 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
Марта Вересюк 882
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
16 октября 19:01 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
Квітослава Туз 1089
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
16 октября 09:03 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 13589
Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
15 октября 10:20 Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
359
Новости
Больше новостей
Залиште відгук