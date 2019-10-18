Бэнкси открыл интернет-магазин, в котором товар выбирает покупателя

Британский уличный художник Бэнкси открыл необычный интернет-магазин Gross Domestic Product, в котором покупатель товара определяется случайно. Товары в магазине довольно оригинальные, например, сумка-кирпич или полицейский шлем из диско-шара.

"Я открыл магазин. Он называется Gross Domestic Product (в переводе – "Внутренний валовой продукт"). В нем продаются картины, товары для дома и разочарования", – написал Бэнкси в своем инстаграме.

Смотрите также: Бэнкси открыл магазин без дверей в Лондоне

Самое интересное то, как распределяются предметы в магазине художника. Желающие что-то купить должны оформить заявку, после чего система случайным образом выберет из списка того, кто сможет купить понравившийся предмет. При этом каждый покупатель может приобрести не более одного товара.

Бэнкси также придумал интересный метод подтверждения заказа. Вместо капчи (автоматизированного публичного теста для различения компьютеров и людей) клиент Gross Domestic Product должен написать короткое эссе на тему "важно ли искусство?"

Что известно о Бэнкси?

Бэнкси – псевдоним анонимного британского художника, который в основном творит на улице, в частности рисует на стенах домов. Своими работами Бэнкси пытается привлечь внимание к проблемам человечества, в частности экологии, политике и социальным проблемам. Бэнкси также насмехается над обществом потребителей, которое зациклено на покупке хлама.



Работы художника, даже те, что изображены на стенах городов, продаются по несколько сотен тысяч долларов и считаются уникальными. При этом до сих пор никто не знает ни настоящего имени Бэнкси, ни как он выглядит.