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Бэнкси поздравил всех влюбленных: граффити-валентинка

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Графіті Бенксі / Instagram / @banksy

Уличный художник Бэнкси продолжает поражать своими гениальными произведениями искусства. Накануне Дня святого Валентина он поздравил всех влюбленных оригинальной "валентинкой".

Бэнкси – один из самых популярных современных андерграундных художников. Новое граффити художника появилось в Бристоле на юго-западе Великобритании. Фото шедевра художник опубликовал на своей инстаграм-странице.

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Он изобразил девочку, которая стреляет из рогатки, а на стене "расплывается" красное пятно из цветов. Это, наверное, самое оригинальное поздравление по случаю Дня влюбленных.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

Что известно про уличного художника Бэнкси?Бэнкси – псевдоним английского уличного художника граффити, личность которого не установлена. Кроме этого, он политический активист и режиссер. Его работы чрезвычайно ценные и значительно увеличивают стоимость домов, на которых размещены. Например, рисунок Бэнкси, который был на стене одного из гаражей Великобритании, продали за 100 тысяч фунтов, что равняется более чем 3 миллионам гривен. Еще одну его картину купили на аукционе за 3 миллиарда гривен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle День Валентина LifeStyle
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