Бэнкси разыграет в онлайн-лотерее новую скульптуру, деньги пойдут на помощь беженцам

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Бэнкси разыграет в онлайн-лотерее новую скульптуру, деньги пойдут на помощь беженцам
Бэнкси разыграет в онлайн-лотерее новую скульптуру, деньги пойдут на помощь беженцам / Фото из открытых источников

Британский художник-аноним Бэнкси решил разыграть в онлайн-лотерее свою скульптуру, которая называется "Корабль мечты" (Dream Boat). Лотерея продлится до 22 декабря, а деньги с нее пойдут на помощь беженцам.

Снимок своей работы автор опубликовал в Instagram.

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Для того, чтобы принять участие в лотерее, необходимо заплатить 2 фунта стерлингов (2,5 доллара) и написать в комментариях под публикацией, сколько весит эта работа. Желающие могут предлагать свои варианты неограниченное количество раз, но за каждый комментарий придется уплатить дополнительный взнос.

После розыгрыша лодка будет взвешена студентами-специалистами из Королевского колледжа Лондона. В лотерее победит тот, кто предложит наиболее близкий к правде вариант. Имя победителя сообщат по электронной почте.

Художник проводит этот проект вместе с магазином Choose Love. На сайте последнего указано, что корпус лодки изготовлен из стекловолокна, фигуры беженцев — из смолы, а размеры составляют скульптуры 90х38х42см.

Напомним, 5 октября продали на аукционе sotheby's за 1 миллион фунтов картину Бэнкси "Девочка с шариком". Но как только ведущий аукциона стукнул молотком и объявил о продаже – картина начала сама себя кромсать на тонкие полоски.

Кто такой Бэнкси?
Известный уличный художник, чье настоящее имя никто не знает. Вероятно, его зовут Роберт или Робин Бэнкс, и родился он в английском городе Бристоле. 44-летний мужчина является известным андерграундным художником граффити, политическим активистом и режиссером. Бэнкси организовал множество выставок по всему миру, а его скандальные граффити, которые касаются самых разнообразных политических и социальных тем, становятся объектами всемирного обсуждения.

Теги: LifeStyle Новости культуры беженцы Исскусство
Источник: 24 канал
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