Бюджетный суперфуд: чем заменить дорогие пищевые добавки

В Украине популярность набирают суперфуды – пищевые добавки, к которым относятся чиа, киноа, ягоды годжи, спирулина, масло какао и кокоса и многое другое. Однако цены на такие продукты нельзя назвать демократическими и каждому по карману. Редакция LifeStyle 24 предлагает ознакомиться с тем, как бюджетно можно заменить дорогие суперфуды.

Так, суперфуды стоит добавлять в блюда, как пищевые добавки с высоким содержанием витаминов и микроэлементов. Отметим, что они будут полезными только тогда, когда человек будет вести здоровый образ жизни. С плохими привычками и любовью к фастфуду пользы от них не будет никакой.

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Однако с пользой и низкой калорийностью суперфудов нельзя не согласиться. Благодаря маркетингу и экзотичности цены на такие пищевые добавки довольно высокие. В настоящее время существует немало украинских альтернатив суперфудам, которые можно приобрести в любом магазине с более бюджетным ценником.

Суперфуд: чем заменить дорогие пищевые добавки

Чиа заменить на семена льна

100 грамм семян чиа будут стоить от 50 до 200 гривен. Взамен можно приобрести лен, который является эквивалентным чиа и стоимость которого не будет превышать 20 гривен за 100 грамм.

Вместо киноа – принимать пшено

Зерна киноа считаются лучшим источником волокон, белков, витаминов группы В и железа. Но крупу можно заменить обычным пшеном или гречкой, которые стоят в несколько раз дешевле, а по питательности и белковому составу одинаковые с киноа.

Сэкономить, заменив ягоды годжи на клюкву

Отличной альтернативой ягодам годжи может стать клюква, цена которой в 4 раза меньше стоимости экзотических ягод.

Подсолнечное масло вместо масла какао и кокоса

Масла какао и кокоса безусловно обладают полезными свойствами и могут использоваться не только в приготовлении блюд, но и как наружное средство. Однако действительно полезное масло будет стоить около 300 гривен, а в кулинарии его всегда можно заменить подсолнечным маслом.

Пекмез заменить на мед

Пекмез – сгущенный сироп фруктов, ягод, овощей, популярный на Востоке. Однако есть бюджетный украинский заменитель – мед.



Бюджетные заменители суперфуда / 24 канал