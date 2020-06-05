Беременная певица привыкла доверять стилистам и визажистам, однако в течение карантина ей пришлось отказаться от услуг профессионалов и совершенствовать собственные навыки. Джамала показала, как выглядит ее привычный макияж и поделилась личными бьюти-секретами.

Видео звезда опубликовала в инстаграме. Джамала откровенно призналась, что привыкла доверять профессионалам, поэтому впервые решилась краситься на камеру и подчеркнула, что делает это по-своему.

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"Я попрошу всех скептиков, бьюти-блогеров, визажистов отойдите от экранов, ведь сейчас все будет не так, как вы можете представить", – заявила знаменитость в начале ролика. Она отметила, что на последних сроках беременности ее внешность существенно изменилась: лицо округлилось, на коже появились пигментные пятна и сыпь, а отсутствие полноценного сна сказалось синяками под глазами.

Джамала призналась, что в течение двух месяцев самоизоляции имела немало важных онлайн-мероприятий – выступление в рамках Eurovision Home Concerts и виртуальные концерты. Она также записывала каверы и едва ли не ежедневно делилась своими домашними look, поэтому была вынуждена самостоятельно заботиться о своем внешнем виде. Снимая макияж на камеру, она стремилась показать всем девушкам, что это может быть легко и с юмором.

Подборка будничных макияжей Джамалы

Судя по фото, которые артистка публиковала в сети, она обожает выделять свои большие карие глаза. Так, она часто красит стрелки и использует тени пастельных оттенков. Для обычного макияжа Джамала избегает ярких цветов и даже с косметикой пытается выглядеть естественно.