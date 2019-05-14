Бьюти-блогерша покорила сеть, превратившись в Мону Лизу: впечатляющие фото и видео

Бьюти-блогерша из Китая Ге Юйа воспринимает человеческое лицо как лист чистой бумаги – из него можно сделать все что угодно. Даже превратить в картину.

С помощью косметики она стала живым воплощением картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза", передает Big Picture.

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Блогера Ге Юйа VS Мона Лиза

Видео, на котором талантливая визажистка создает образ, она выложила на платформы Dou Yin, Miaopai и YouTube. Работа бьюти-блогера стала безумно популярной – 20 миллионов просмотров, 800 тысяч и 600 тысяч соответственно.

Визажистка Ге Юйа превращается в Мону Лизу: видео

Поняв, что макияж как искусство интересен ее подписчикам, не задержалась и вторая работа блогера – "Дама с горностаем" тоже авторства да Винчи.



Ге Юйа VS Дама с горностаем